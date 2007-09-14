گروه های تروریستی بر اساس سیاست دوگانه آمریکا شکل گرفته اند / آمریکا با متهم کردن ایران فرافکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد علی حسینی" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر ارائه تسلیحات به عراق و کمک به ناآرامی ها در افغانستان را اتهاماتی قدیمی توصیف کرد و گفت : این اتهامات جدید نیستند، بلکه اتهاماتی بی اساس هستند و آمریکا تاکنون سندی برای اثبات آنها ارائه نداده است و ما آن را نوعی فرافکنی مشکلات آمریکا ازعراق به دیگر کشورها تلقی می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت : ظاهراً رئیس جمهوری آمریکا راه آسانی را انتخاب کرده است، اما این مسئله به حل مشکل عراق کمکی نخواهد کرد، بلکه بهترین شیوه برای حل مشکلات عراق، روبرو شدن با واقعیات پس از چهار سال حضور بی ثمره در این کشور جنگ زده است که تبدیل به باتلاقی برای آمریکا شده است.

وی درباره تبلیغات رسانه های غربی درباره حمله آمریکا به ایران خاطرنشان کرد: واشنگتن باید با واقعیت روبرو شود و به جای متهم کردن دیگر کشورها و ناکارامد جلوه دادن دولت عراق، به تقویت نیروهای عراقی کمک کند.

حسینی این روند را به نفع امنیت منطقه دانست و گفت : ایران نیز از بی ثباتی عراق نفعی نخواهد برد. ایران یکی از مهمترین کشورها در بازسازی عراق است و همکاری های زیادی با این کشور در زمینه تجاری و اقتصاد دارد که تمام مقام های عراقی به آن اعتراف دارند.

وی همچنین درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ما نیاز داریم تا سیاست های خود را به جهانیان شرح دهیم به نظر من منطقی ترین راه برای ایران، تقویت و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و سازمان های همکاری منطقه ای است و دراین روند نباید از هیچ تلاشی در راستای حمایت از دولت عراق فرو گذاری کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا نمی خواهد بپذیرد که عراق خود می تواند امنیت خود را تامین کند به همین دلیل از دادن مسئولیت امنیتی به عراقی ها سرباز می زند.

وی درباره اتهام آمریکا مبنی بر همکاری ایران با طالبان در افغانستان گفت : آمریکا از همان سیاست عراق، در افغانستان پیروی می کند. ما همیشه از مردم افغانستان حمایت کرده ایم و نقشی بسیار مهم را در بازسازی این کشور داشته ایم.

وی تاکید کرد: گروه های تروریستی در افغانستان از سوی آمریکا ایجاد شده اند و از سوی این کشور نیز مورد حمایت قرار گرفته اند و آمریکا چشم خود را به روی اقدامات تروریستی این گروهها در افغانستان و عراق بسته و امنیت در افغانستان نیز مانند عراق ابتدا به نفع ایران است و ما همیشه حامی دولت منتخب مردم این کشور بوده ایم، اما دولتهای غربی هرگز کمک هایی را که به مردم این کشور قول داده بودند، ارائه ندادند.

حسینی خاطر نشان کرد: آمریکا، ایران را به همکاری با گروه های ترویستی در افغانستان متهم می کند، درحالی که این گروه ها بر اساس سیاست دوگانه آمریکا در منطقه شکل گرفته اند. تروریست ها بهانه حضور خود در عراق را حضور نیروهای اشغالگر در این کشور اعلام کرده اند و همین امر، امنیت ایران و ترکیه را به خطر انداخته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به سیاست خصمانه دولت جدید فرانسه در قبال ایران، از دولت این کشور خواست از در پیش گرفتن رویکرد خصمانه در قبال فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران و همراهی با سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا اجتناب کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: برخی از رسانه های غربی در تلاش هستند تا این نکته را القا کنند که دولت جدید فرانسه در کنار آمریکا و علیه ایران ایستاده است، گرچه ما این موضوع را تایید می کنیم، و از اینکه سیاست سنتی فرانسه دچار تغییر شده شگفت زده شدیم، اما به باور ما این یک قضاوت عجولانه است و البته این ممکن است به یک دلیل عمده ای باشد که در پس سیاست های برخی مقام های فرانسوی که سیاست تندتری علیه ایران اتخاذ کرده اند باشد.

وی گفت: از آنجایی که آژانس را تنها مرکز و نهاد مسئول رسیدگی کننده به ابعاد فنی و حقوقی برنامه هسته ای ایران می دانیم بر اساس قوانین و مقررات بین المللی عمل می کنیم و انتظار داریم تا فرانسه موضعی واقع بینانه تر اتخاذ نماید. اگر مقام های ارشد فرانسه، مواضع خود را درباره فعالیت های هسته ای ایران تغییر دهند، نتایج برعکس آن چیزی خواهد بود که رسانه های غربی می گویند.

وی تصریح کرد: شاید چنین مواضعی از سوی برخی مقام های فرانسوی وجود داشته، اما به آن شدتی که آمریکایی ها توقع و انتظار داشتند، نبوده است، اما در مقایسه با مواضع دولت قبلی این کشور، ما به این نتیجه رسیده ایم که دولت جدید رویکرد خصمانه تری در قبال برنامه هسته ای ایران داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد: ما بر بهبود روابط با مؤسسه های مختلف و سازمان های بین المللی تمرکز می کنیم و شروع به همکاری با آژانس کردیم ، قطعاً ما همیشه در مسیری درست گام برداشته ایم و دلیل عمده آن این است که جمهوری اسلامی ایران، آژانس را به عنوان تنها منبع مشروع رسیدگی به موضوع هسته ای خود می داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن درخواست از فرانسه برای کمک به حل موضوع هسته ای ایران گفت: بسیاری از سیاست های دولت فرانسه در مسیر واقعیت های مربوط به مسائل منطقه ای و جهانی است و این به توسعه همکاریهای تهران-پاریس در آینده کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به موضع اخیر آمریکا درباره همکاری ایران با آژانس اظهار داشت : اگرچه برخی از مقام های ایالات متحده از توافق ایران با آژانس اعلام حمایت کرده اند، اما این کافی نیست و ما هیچ گونه تغییراتی درسیاست آمریکا در قبال ایران نمی بینیم و نمونه آن را نیز می توان در واکنش اخیر آمریکا به گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس مشاهده کرد.