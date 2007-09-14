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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

باشگاه پاس با انتقال بختیاری زاده به استیل آذین موافقت کرد

باشگاه پاس با انتقال بختیاری زاده به استیل آذین موافقت کرد

مسئولان باشگاه پاس همدان با انتقال قرضی سهراب بختیاری زاده به باشگاه استیل آذین تهران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کنار گذاشتن نام سهراب بختیاری زاده و اصغر طالب نسب از تیم فوتبال پاس همدان باشگاه های لیگ دسته اولی استیل آذین و شهرداری بندرعباس خواهان این دو بازیکن شدند .

با توجه به تاکید وینگویگوویچ بر تصمیم اولیه خود مبنی بر خروج نام این دو بازیکن از فهرست تیم فوتبال پاس همدان مسئولان این باشگاه با انتقال آنها به تیم های یاد شده موافقت کردند.

براین اساس سهراب بختیاری زاده با قراردادی قرضی به مدت یک سال به تیم فوتبال استیل آذین تهران می پیوندد و اصغر طالب نسب نیز با قراردادی مشابه راهی شهرداری بندرعباس خواهد شد.

 

کد مطلب 551850

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