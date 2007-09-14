دشمن برای رواج فساد در جامعه تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: به رغم تلاش روز افزون دشمن در راستای ترویج فساد، مردم ایران اسلامی همچنان پاک و مومن باقی مانده اند.

وی با بیان اینکه دشمن و استکبار جهانی تا کنون از راه های متعددی قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی را داشته اند، گفت: در ابتدا قصد داشتند با محاصره ایران در تمامی مرزها، کشور را تحت فشار قرار دهد که در پی آن حمله به عراق و افغانستان و اتحاد با برخی از کشورهای جدا شده از شوروی سابق را پیش گرفتند.

آیت الله حائری شیرازی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شخصی به نام احمدی نژاد با سکان داری ریاست جمهوری ایران آب پاکی را به دست دشمنان و آمریکا ریخته و نقشه های آنان در اعمال فشار به ایران را بر هم زد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: دشمنان در پی ناکامی در باتلاق عراق سعی کردند با ضربه زدن و بر اندازی حزب الله به ایران دست اندازی کنند که سرانجام این کار نیز، پیروزی حزب الله و عقب نشینی اسرائیلی بود که طی 60سال گذشته قصد فراگیر شدن در منطقه را داشت.

آیت الله حائری شیرازی تصریح کرد: به فرموده رهبری، اکنون آمریکا در باتلاقی فرو رفته که هر لحظه آسیب پذیزتر و ایران هر لحظه مستحکم تر می شود.

وی وضعیت کنونی کشور را ناشی از پاکی و طهارت مردم دانست و ادامه داد: اولین قدم ریاست جمهوری در راستای استحکام هر چه بشیتر این عفت و پاکی و میل جوانان به تشکیل خانواده و دوری از فساد کاهش قیمت زمین بود که مسئولان استان فارس در این بخش به خوبی عمل کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در حالی که ریاست جمهوری و دولت در راه کاهش قیمت زمین گام برداشته شهرداری ها و دیگر ارگان ها نیز باید ضمن پرهیز از اقداماتی مانند مزایده زمین که منجر به گرانی آن می شود با این سیاست همگام شوند.