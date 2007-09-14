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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

جمع بازیگران "سفر به تاریکی" کامل شد

با پیوستن هوشنگ توکلی، مائده طهماسبی، فریده سپاه‌منصور، آشا محرابی، مهسا کرامتی، فریدون محرابی و علی کاظمی به "سفر به تاریکی"، جمع بازیگران این پروژه کامل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سفر به تاریکی" اولین مجموعه تلویزیونی فریدون جیرانی است که به تهیه‌کنندگی آرمان زرین کوب برای شبکه دو سیما ساخته می‌شود. فیلمنامه این مجموعه را با مضمونی اجتماعی جیرانی به همراه علیرضا محمودی در 15 قسمت 50 دقیقه‌ای به نگارش درآورده است.

داستان درباره نویسنده جوانی به نام مارال عظیمی است که پس از انتشار اولین رمانش به شهرت و اعتباری غیرمنتظره می‌رسد و زندگی اش را تحت الشعاع قرار می‌دهد. مجموعه "سفر به تاریکی" در بیش از 200 لوکیشن مختلف تصویربرداری می‌شود و تاکنون در تهران، شمال ایران و ترکیه تصویربرداری شده و همچنان در تهران، مشهد و ارومیه ادامه خواهد یافت.

در این مجموعه دانیال حکیمی، ستاره اسکندری، ناصر طهماسب، شیوا خنیاگر، مهناز انصاریان، پولاد کیمیایی، سامیه لک و ... نیز بازی می‌کنند و از دیگر عوامل آن می‌توان به سیروس عبدلی مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان طراح هنری، مهری شیرازی طراح گریم، ناصر انتظاری صدابردار، عباس شوقی مسئول جلوه‌های ویژه، پیمان ابدی مدیر بدلکاران و فرامرز روشنایی روابط عمومی اشاره کرد.

کد مطلب 551853

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