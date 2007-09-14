هرزنامه ها سالانه 40 هزار یورو ضرر به شرکتها وارد می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحقیق بین المللی که دانشگاه استانفورد انجام داد، 43 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که هر سال به طور متوسط بین 4 هزار تا 5 هزار هرزنامه در صندوق پست الکترونیک خود دریافت می کنند که این رقم برابر با 10 تا 15 هرزنامه در روز است.

این میزان در26 درصد بقیه شرکت کنندگان در این نظرسنجی که از ضد هرزنامه ( آنتی اسپم) استفاده نمی کردند، بسیار بالاتر است.به طوری که این کاربران متوسط سالی 6 هزار هرزنامه دریافت می کنند. همچنین 19 درصد از کاربرانی که در شرکت های بزرگ کار می کنند و آدرس های ایمیل استاندارد دارند، سالانه 7 هزار هرزنامه دریافت می کنند.

براساس گزارش وب نیوز، ارسال هرزنامه ها در 36 درصد از موارد باعث کاهش تولید می شود. درحقیقت محققان دانشگاه استانفورد نشان دادند که در آمریکا از هر یک ساعت حضور در اینترنت 5 تا 10 دقیقه صرف حذف هرزنامه ها می شود که این رقم برابر با 25 دقیقه در روز، 8 ساعت در ماه و تقریبا 100 ساعت در سال است.

این وقفه کاری که صرف حذف کردن هرزنامه ها می شود، به طور متوسط در شرکتی که تنها 15 کارمند دارد، بین دو هزار تا سه هزار و 500 یورو ضرر ماهانه وارد می کند که این رقم در مقیاس سالانه بالغ بر 35 هزار تا 40 هزار یورو است.