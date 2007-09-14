حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری که در خصوص فعال تر شدن این مجلس با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت : در گذشته مجلس خبرگان کمیسیونی برای فعال تر کردن این مجلس تشکیل داده بود و بحث کارآمدی خبرگان ملت از موضوعات محوری بحث های این مجلس است که همواره مطرح بوده است.

کارآمدتر کردن مجلس خبرگان همواره مطرح بوده است

وی افزود : آنچه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای فعال تر شدن مجلس خبرگان رهبری بیان کرد، تداوم بحثهای داخلی گذشته این مجلس بود و تازگی نداشت اما ریاست او بر این مجلس خود به خود به تحقق موضوع منجر می شود.

این عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: این مجلس دارای پتانسیل نهفته ای است که می توان از این ظرفیت در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان برای فعال تر شدن خبرگان ملت استفاده و بهره برداری کرد.

مجلس خبرگان هرگز وارد حوزه اجرایی نمی شود

خبرنگار مهر از دکتر روحانی سئوال کرد آیا طرح موضوع ورود مجلس خبرگان به بررسی کارکرد دستگاههایی که مجری سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب هستند ، این نهاد را از وظایف اصلی خود دورنمی کند که وی پاسخ داد : مجلس خبرگان رهبری هرگز وارد حوزه کارکردی دستگاههای اجرایی نمی شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : آنچه آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح کرد این بود که خبرگان ملت می توانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجموعه ای مرتبط با رهبر نظام است را رصد کرده و آنها را ارزیابی کنند.

نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص در حوزه اختیارات خبرگان ملت است

نماینده مردم تهران درمجلس خبرگان رهبری متذکر شد : اگر موضوع نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خبرگان ملت مطرح می شود به خاطر نظارت بر اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است تا نواقص و کاستیها در عرصه اجرای این سیاستها مشخص شود و این مسئله در حوزه اختیارات خبرگان ملت قرار دارد.

به اعتقاد دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، فعال تر شدن خبرگان ملت در عرصه نظارت بر عملکرد دستگاهی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب تسریع و بهبود کیفی نحوه اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و در نهایت تقویت نهاد رهبری می شود که این کار قطعا به سود کشور و نظام خواهد بود.