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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۷

حاجی بابایی عنوان کرد:

آغاز بررسی 2 شیفته لایحه اصل 44 در صحن علنی از یکشنبه

آغاز بررسی 2 شیفته لایحه اصل 44 در صحن علنی از یکشنبه

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار بررسی و تصویب لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 در صحن علنی به‌صورت دو شیفته از یکشنبه آتی خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: کار بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از روز یکشنبه 25شهریورماه درصحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: کار بررسی این لایحه در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر توسط نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که تا زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس است هیچ لایحه دیگری به جز لوایح دوفوریتی در دستورکار مجلس قرار نخواهد گرفت.

به گفته وی، لایحه پیشنهادی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای 91 ماده است که تاکنون صدها پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای آن مطرح شده است.

حاجی بابایی گفت: از روز یکشنبه 25 شهریورماه بحث بر روی کلیات این لایحه آغاز می شود که امیدواریم در نوبت صبح کلیات به تصویب رسد در غیر این صورت سعی خواهد شد تا بعدازظهر همان روز در خصوص کلیات رای گیری و موضوع وارد شور دوم شود.

وی اظهارداشت: به نظر می رسد بتوان کار بررسی را در 2 هفته به اتمام رسانده و لایحه را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کنیم.

کد مطلب 551858

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