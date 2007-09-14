  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

فراخوان جشنواره سراج خراسان به 30 کشور خارجی فرستاده شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فراخوان شرکت در جشنواره سراج خراسان به 30 کشور حوزه خاورمیانه، آسیای مرکزی، شبه قاره هند و اروپا ارسال شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون 20 اثر آوایی از داخل کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده و ارسال پنج اثر از کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان نیز قطعی است.

محمد باقر نظری با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره، تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا 20 شهریور ماه اعلام شده بود که این زمان تا 15 مهرماه تمدید شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، شناسایی معرفی آیین‌ها و نواهای مذهبی و زیارتی مناطق مختلف کشور را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.

وی چاوشی خوانی، زیارت نامه خوانی، مناجاتنامه، مولودی، معراج نامه و پیش واقعه خوانی، منقبت، منظومه مذهبی، اذان، نقل مذهبی، گلدسته خوانی و سقاخوانی را ازمحوریت های جشنواره سراج خراسان عنوان کرد.

نظری اضافه کرد: این جشنواره سال گذشته به صورت کشوری در خرم‌آباد برگزار شد که به دلیل اهمیت آن امسال به صورت بین‌المللی برگزار می شود.

کد مطلب 551862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها