فراخوان جشنواره سراج خراسان به 30 کشور خارجی فرستاده شد

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون 20 اثر آوایی از داخل کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده و ارسال پنج اثر از کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان نیز قطعی است.

محمد باقر نظری با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره، تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا 20 شهریور ماه اعلام شده بود که این زمان تا 15 مهرماه تمدید شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، شناسایی معرفی آیین‌ها و نواهای مذهبی و زیارتی مناطق مختلف کشور را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.

وی چاوشی خوانی، زیارت نامه خوانی، مناجاتنامه، مولودی، معراج نامه و پیش واقعه خوانی، منقبت، منظومه مذهبی، اذان، نقل مذهبی، گلدسته خوانی و سقاخوانی را ازمحوریت های جشنواره سراج خراسان عنوان کرد.

نظری اضافه کرد: این جشنواره سال گذشته به صورت کشوری در خرم‌آباد برگزار شد که به دلیل اهمیت آن امسال به صورت بین‌المللی برگزار می شود.