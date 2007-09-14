اسامی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال اول مهرماه اعلام می شود

علی رغبتی عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگارمهرافزود: کار بررسی و تطبیق مدارک نامزدها همزمان با ثبت نام از کاندیداهای ریاست و عضویت درهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آغاز شده است و درحال حاضر تنها آقایان محمد مایلی کهن و افشار با تحویل مدارک رسما برای پست ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده اند.

وی افزود: کارثبت نام از نامزدهای فدراسیون فوتبال تا روز 29 شهریورماه جاری ادامه خواهد داشت و با در نظر گرفتن فرصت چند روزه برای نامزدهایی که در روزهای پایانی برای ثبت نام مراجعه خواهند کرد، حداکثر تا روز یکشنبه اول مهرماه مرحله اول اسامی نامزدهای فدراسیون اعلام خواهد شد تا برای بررسی صلاحیت های عمومی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار بگیرد که با هماهنگی های انجام شده با این دستگاه ها امیدواریم تا قبل از پانزدهم مهرماه و یک هفته قبل از برگزاری انتخابات لیست نهایی نامزدهای فدراسیون فوتبال اعلام شود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اعلام پیشنهاد نامزدها برای پست ریاست فدراسیون فوتبال ازسوی اعضای مجمع کاملا مخفی انجام خواهد شد، اظهارداشت: با فرم های رنگ بندی که در این زمینه تهیه شده اعضای مجمع می توانند کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کنند و این اسامی بصورت کاملا مخفی نزد فدراسیون فوتبال باقی خواهد ماند.

وی با تاکید براینکه اعضای مجمع با مطالعه دقیق اساسنامه نسبت به معرفی نامزدهای پیشنهادی خود اقدام کنند، تصریح کرد: این روزها شنیده می شود که برخی از اعضا در قبال پیشنهاد نامزدها شروطی را مطرح می کنند که درحیطه اختیارات آنها نیست و درمقابل نامزدها نیز وعده هایی می دهند که از سوی آنها اجرا شدنی نیست. بنده توصیه می کنم اعضا و نامزدها اساسنامه 82 ماده ای فدراسیون فوتبال را به دقت مطالعه کنند و کاملا حطیه اختیارات و وظایف خود را بدانند.