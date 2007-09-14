چگونگی تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد تعیین شد

داوود دانش جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از هفته آتی در صحن علنی مجلس گفت: اتخاذ این سیاست‌ها باعث شده که برنامه های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تدوین و به اجرا درآید.

به گفته وی، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در کشورموجب اتخاذ سیاست های متنوع دیگری در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی در کشورخواهد شد . وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ورود بنگاه های خصوصی به عرصه اقتصاد در نگرش جدید،‌ ‌گفت:‌ در این راستا دولت صرفا به سیاست گذاری، هدایت و نظارت می پردازد.

دانش جعفری تصریح کرد:‌ این درحالی است که الگوی سیاست های اصل 44 به گونه ای است که کاری که انجام آن توسط بخش خصوصی و مردم امکان پذیر است به دست آنها سپرده شود ودولت صرفا به برنامه ریزی بپردازد.

به گفته وی، همچنین اندازه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، ساز کارهای اجرایی بخش عمومی غیر دولتی و جهت گیری های آینده اقتصاد، روشن شدن تصویر آینده از اقتصاد کشور، جلوگیری از اعضای و نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذاری ذکر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت علاقمند به خصوصی سازی است و سیاست های اجرایی اصل 44 و تحقق آن نیز مورد توافق دولت است.