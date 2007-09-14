ضعف برنامه ریزی در مسائل فرهنگی موجب رشد تبلیغات دشمن می شود

به گزارش خبرنکار مهر در قم ، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع دولتمردان مبنی بر مظلوم بودن بخش فرهنگی و لزوم رفع مظلومیت از آن، اظهار داشت: واقعا مسئله فرهنگی را نمی توان کوچک شمرد و نسبت به آن بی توجه بود.

وی به تلاش دشمنان برای صادر کردن فرهنگ خودشان به کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: دشمنان از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی، اینترنت، ترجمه و تالیف کتابها، تهیه و توزیع فیلم ها و سی دی های مبتذل و مستجهن و ... عقاید و اخلاق و فرهنگ جوانان و خانواده های ما را مورد هدف قرار داده اند.

خطیب جمعه قم خاطرنشان کرد: اخیرا بعضی هنرمندانی که در رژیم سابق فعالیت هنری داشته اند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خودشان را مخفی کرده اند، یکی یکی ظاهر می شوند و در تالیف و ترجمه کتابها فعالیت می کنند که دولت اسلامی باید جلوی فعالیت این افراد را بگیرد.

وی با بیان اینکه گسترش رفاه طلبی وتجمل گرایی ها که در بعضی جوانان ما مشاهده می شود ناشی از رشد تبلیغات منفی دشمن است، تصریح کرد: در اثر ضعف برنامه ریزی در مسائل فرهنگی، تبلیغات دشمنان هر روز بیشتر می شود.

آیت الله امینی تاکید کرد: ما باید برنامه ریزی های کار آمدی داشته باشیم تا جوانان ما در برابر توطئه های دشمنان بیمه شوند.

وی تلاش برای مقابله با فعالیتهای تبلیغاتی دشمن را وظیفه همگانی بر شمرد و یادآور شد: مسئولان و دولت در راس امور، ثروتمندان، حوزه های علمیه، صدا و سیما، هنرمندان و فیلمسازان و ... باید از خواب غفلت بیدار شوند تا جلوی سیل بنیان کن تخریب عقاید و اخلاق جوانان را بگیرند.

خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و آیت الله مومن به عنوان نایب رئیس را انتخاب شایسته و هوشمندانه از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری بر شمرد و اذعان کرد: من از اعضای مجلس خبرگان رهبری تشکر می کنم که بدون هیچگونه مشکلی این انتخابات را برگزار کردند.

وی اظهار امیدواری کرد که مجلس خبرگان رهبری با ترکیب جدید، بهتر از گذشته به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کند.

آیت الله امنیی متذکر شد: مجلس خبرگان رهبری ظرفیت بیشتری برای حمایت و کمک به رهبری و انجام وظایف قانونی و شرعی دارد.

خطیب جمعه قم همچنین ماه رمضان را ما برکت و گشودن درهای بهشت به روی مومنان بر شمرد و اظهار داشت: ماه رمضان یک دوره خودسازی و تمرین ترک گناه است.

وی روزه گرفتن را ریاضت مشروع اسلامی توصیف کرد و گفت: نباید فقط به عنوان رفع تکلیف شرعی روزه گرفت بلکه باید در ایام ماه مبارک رمضان روزه گرفتن واقعی باشد و تمام اعضا و جوارح بدن نیز مبتلا به گناه نشوند.