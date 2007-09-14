اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان 136 رشته آزمون دکتری تخصصی سال جاری دانشگاه آزاد به همراه اسامی 108 رشته دوره مذکور در پذیرش بدون آزمون، روز گذشته از طریق روزنامه آفرینش منتشر شد.

پذیرفته شدگان این رشته ها می توانند از روز سه شنبه 27 شهریور تا روز پنجشنبه 29 شهریور جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند، مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل، اصل شناسنامه عکسدار و یک برگ فتوکپی کارت ملی و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند، به همراه داشته باشند.

اسامی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد در رشته های باقیمانده متعاقباً اعلام می شود.