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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

امام جمعه بیرجند:

جنایات اسرائیل توجه بیش از پیش کشورهای مسلمان را می طلبد

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند گفت: متاسفانه با وجود جنایات گسترده رژیم غاصب اسرائیل، کشورهای اسلامی آن طور که باید توجهی به این غده سرطانی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های امروز نماز جمعه بیرجند، کشتار وحشیانه فلسطینی ها در اردن به دست حسن اردنی و کشتار صبرا و شتیلا به دست صهیونیست ها را برگ ننگی برای این دولتها و مجامع مدعی حقوق بشر دانست.

وی تصریح کرد: امروزه با وجود کارشکنی ها و توطئه های استکبار جهانی روز به روز بر عظمت ملت ایران افزوده می شود.

امام جمعه بیرجند عزت کنونی ایران را مرهون توجه ملت به یاد خدا و ائمه دانست.

وی با اشاره به اهمیت ماه رمضان، ماه نزول قرآن یادآور شد: ماه رمضان ماه فراخوان خداوند برای مهمانی بندگانش است.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: رعایت تقوا، توبه و استغفار باعث اخلاص و تزکیه نفس انسان می شود.

وی لحظات ماه رمضان را ارزشمند دانست و گفت: در این روزها نباید وقت خود را به برنامه های بیهوده مصروف کنید و بیشتر به عبادت خداوند بپردازید.

کد مطلب 551873

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