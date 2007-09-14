آمریکا بانی و ایجاد کننده فساد اخلاقی در کشور عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های نمازجمعه اصفهان افزود: اکنون یکی از مفاسد بارزی که در کشور عراق وجود دارد همان انسانی فروشی دختران و جوانان عراقی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی با اشاره به جنایات ایالات متحده در عراق خاطرنشان کرد: آمریکا در عراق هم اکنون در گردابی فرو رفته است که توان خروج از آن را نخواهد داشت و این موضوع کاملا برای کشورهای جهان نمایان و روشن است.

طباطبائی نزاد در ادامه اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماهی است که پیامبر اسلام یک خطبه جامع در خصوص لزوم نگهداری ارتباط با این ماه ایراد کرده است و در آن حتی نفس کشیدن مومنان نیز مناجات محسوب می شود.

نماینده خبرنگان رهبری بر لزوم حفظ وحدت میان مسلمانان تصریح کرد و یادآور شد: زمانی که مسلمانان یک ماه برای تقرب به آستان پروردگار، روزه می گیرند، اتحاد خود را قوی تر ساخته و یاری و یکپارچگی خود را به رخ دشمنان اسلام و مسلمین می کشانند.

طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه این ماه نشان از وحدت مسلمین جهان دارد، خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی در مقابل این اتحاد مسلمین توان ایستادگی را نخواهد داشت.

وی یادآور شد: پنجاه سال است که این رژیم به جنایات خود در کشورهای اسلامی ادامه می دهد و ما شاهد سکوت کشورهای اسلامی هستیم و باید به نحو ممکن مسلمین را به یک همبستگی دعوت کرد.