عواید فروش بلیت سپاهان - کاوازاکی برای زندان نیازمند اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان بر اساس اعلام روابط عمومی باشگاه فولادد مبارکه سپاهان؛ بر اساس توافق به عمل آمده میان مدیر عامل باشگاه سپاهان و رئیس زندان مرکزی اصفهان در صورتی که با قوانین AFC مغایرتی نداشته باشد عواید بلیت فروشی این دیدار در اختیار زندان اصفهان به منظور کمک به زندانیان نیازمند قرار خواهد گرفت.

کادر فنی و بازیکنان سپاهان پنج شنبه شب از زندان مرکزی اصفهان دیدن کردند. در این دیدار مقرر شد تیم فوتبال سپاهان یک دیدار دوستانه با هنرمندان ایران انجام دهد و عواید بلیت فروشی این دیدار نیز به زندانیان تعلق گیرد.

خبر دیگر از باشگاه سپاهان نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حاکی از آن است که کاروان این تیم به منظور انجام بازی برگشت مقابل کاوزاکی در مرحله یک هشتم، اول مهرماه عازم ژاپن می شود.

در این راستا بر اساس تصمیم باشگاهه سپاهان، مجید بصیرت سرپرست تیم فوتبال این باشگاه دو روز زودتر به این کشور سفر می کند تا مقدمات لازم برای حضور سپاهان در این کشور فراهم آید.