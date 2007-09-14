هرگونه مقابله دشمنان با سپاه مقابله با همه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی در آیین وحدت بخش نماز جمعه امروز سمنان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ماه را ماه نزول نور، انجیل، تورات و قرآن دانست.

وی ماه رمضان را بهترین فرصت برای دوری انسان ها از گناه و اعمال حرام دانست و افزود: وظیفه مسلمانان در این ماه پاسداشتن حرمت خدا و مهربانی به دیگران است.

شاهچراغی از دو قشر کسبه بازار و عده ای از مسئولین در خصوص گرانفروشی و پیگیری نکردن مشکلات مردم اظهار گله مندی کرد و افزود: متاسفانه گزارش های بسیاری در خصوص نبود نظم در امور تاکسیرانی، گرانی ارزاق و مشکلات مردم منعکس شده است.

امام جمعه سمنان شیطان بزرگ را عامل اصلی قتل و جنایات در عراق معرفی کرد و اظهار داشت: آمریکائی ها زندان های عراق را مامنی برای زندانی کردن مردم عراق تعریف کرده اند.

خطیب جمعه سمنان تاکید کرد: آمریکا سعی دارد با اختلاف میان شیعه و سنی حزب بعث را پایه ریزی کند و از دیگر اقدامات این شیطان بزرگ براندازی دولت مالکی است.

شاهچراغی به آمریکا و انگلیس هشدار داد که عاقبت شما همان عاقبت صدام است و تصریح کرد: ایرانی ها از موضع خود در انرژی هسته یا عقب نشینی نخواهد کرد.

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه سمنان در دومین روز از ماه مبارک رمضان در مسجد امام سمنان برگزار شد.