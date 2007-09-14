اروپا تحت فشار آمریکا مسیر توافقات را تخریب نکند/ هیچ کشوری به اندازه ایران به عراق کمک نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترعبد الرضا رحمانی فضلی که در برنامه جهان سیاست شبکه دو سیما سخن می گفت مواضع محمد البرادعی مدیرکل آژانس همچنین کشور های عضو جنبش عدم تعهد را در نشست اخیر شورای حکام حامی مواضع هسته ای کشور مان خواند و تاکید کرد که مواضع اروپا نیز در این نشست نسبت به قبل معتدل تر شده بود .

وی درخصوص اینکه چرا تهران پیش از این ابهامات مطرح شده در توافقنامه اخیر ایران و آژانس را پاسخ نگفته بود توضیح داد :‌ما در توافق اخیر با آژانس چیزی فراتر از قوانین مربوطه را نپذیرفتیم و پیش از این نیز هیچ گاه در پی عدم پاسخگویی نبوده ایم اما تا کنون همواره مشکل این بوده است که طرف مقابل هیچ برنامه ای برای سئوالات خود نداشته است .

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سه درخواست مکرر مطرح شده از ایران مبنی بر پاسخ به سئوالات ،‌تعلیق غنی سازی و اجرای پروتکل گفت :‌ ما تعلیق و پروتکل را بیش از 2 سال پیاده کردیم و به سئوالات مکررا پاسخ دادیم اما هیچ پاسخ شایسته ای متقابلا نگرفتیم ضمن آنکه سوالات پاسخ داده شده هر بار تکرار می شد .

وی افزود : ‌این بار در توافق ایران و آژانس مقرر شده است که در یک برنامه مدون ، متناسب با هر سئوال، پاسخ داده شود و موضوع پایان یافته تلقی گردد .

رحمانی فضلی با اشاره به احتمال ادامه فشار های سیاسی آمریکا بر آژانس و اروپا برای برهم زدن مسیر جدید توافق ،‌ ابراز امیدواری کرد طرف ها در برابر این فشار ها مقاومت کرده و مسیر همکاری های ایران و آژانس را تخریب نکنند .

وی در این راستا به امکان توجه اروپا به موقعیت منطقه ای ایران و توان ایفای نقش مشترک ایران و اروپا در منطقه اشاره کرد.

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به مجری برنامه که پرسید آیا منصفانه بودن گزارش اخیر البرادعی در مورد برنامه هسته ای ایران بخشی از یک بازی دیپلماتیک برای گرفتن اطلاعات بیشتر و اعمال فشار سیاسی بیشتر بر ایران است ؟‌ گفت : از نظر ما واقعیت صحنه فقط مباحث حقوقی وفنی نیست ،‌بلکه آنچه می تواند مبنای قضاوت مردم و افکار عمومی باشد رفتار اژانس به عنوان یک نهاد بین المللی است .‌

وی افزود : البرادعی نمی تواند تاکتیکی عمل کند بلکه باید بر اساس قوانین و شواهد و اسناد حرکت نماید و آنچه تا کنون رخ داده ( نتایج همکاری های ایران ) واقعیاتی غیر قابل انکار است .

رحمانی فضلی در این راستا به تائید حل موضوعاتی چون آزمایشات پلوتونیوم ،‌آلودگی در تاسیسات کرج و بازدید از راکتور درحال ساخت اراک اشاره کرد و گفت :‌انچه در گزارش البرادعی در این خصوص آمده است واقعیاتی است که بازرسان از نزدیک مشاهده کرده اند و طبق وظایف خود آن را منعکس ساخته اند ،‌اما در مورد اینکه بعدا مسیری خلاف واقعیات را در پیش بگیرند ما از اکنون نمی خواهیم گمانه زنی منفی داشته باشیم .

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به طرح مجدد موضوع تایم اوت آیا امکان پذیرش آن از سوی ایران وجود دارد یا خیر گفت :‌ موضوع تایم اوت در کنار پیشنهادات دیگر در مقطعی زمانی در گذشته مطرح شد و مبنی بر این بود که دوطرف اقداماتشان را در سطح موجود فریز کنند ،‌اما بعداز این پیشنهاد اقدامات تحریمی زیادی انجام شد و ایران نیز پیشرفت های خوبی در زمینه غنی سازی داشت .

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس برای حل ابهامات افزود : در شرایط کنونی مسیر حل موضوع مشخص شده است و مسئله تایم اوت را دیگر نداریم .

وی یاد آور شد : در گذشته نیز طبق تفاسیری که در برخی رسانه ها از طرح تایم اوت مطرح شد و آن را مترادف با تعلیق کار و منجر به توفق دانستند ، اعلام کرده بودیم که تایم اوت را نمی پذیریم .

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گزارش اخیر کراکر- پترائوس برای ارائه به کنگره آمریکا و اتهام دست داشتن ایران در ناامنی های عراق در این گزارش ،‌ به افزایش تروریسم ، نا امنی ،‌افزایش هزینه ها و نارضایتی افکار عمومی در عراق و آمریکا اشاره کرد و گفت کاخ سفید بویژه پس از بیرون رفتن نیرو های انگلیسی از بصره در شرایطی قرار گرفته است که ناچار است فرافکنی کند و خطاهای خود را به گردن دیگران بیاندازد .

وی تاکید کرد :‌ گزارش کراکر - پترائوس تنها سناریویی است که برای نمایش در کنگره نگاشته شده است اما چنان دچار تناقضات است که فکر نمی کنم مورد قبول کنگره نیز واقع شود .

قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به کمک های سیاسی ،‌فرهنگی و اقتصادی ایران به عراق تاکید کرد : امروز هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که به اندازه ایران به عراق کمک کرده است ،‌ مرزهای ایران و عراق امروز از امن ترین مرزهاست و ارتباطات فرهنگی دو کشور بسیار زیاد است ، این در حالی است که کشور های دوست آمریکا هنوز در عراق سفارتخانه ندارند و به اقرار خود آمریکایی ها برخی از آنها به تروریست های عراق کمک مالی می کنند .