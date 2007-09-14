استاندار کردستان از اقدامات شورای شهر سنندج انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، اسماعیل نجار در حایشه نماز جمعه امروز سنندج که جمعی از مردم این شهر و3 نفر از اعضای شورای اسلامی سنندج نیز حضور داشتند خواستار توجه بیشتر و تلاش در جهت حل مشکلات مردم این شهر شد.

وی اقدامات شورای شهر و شهرداری را کافی ندانست و خاطرنشان کرد: شورای شهر و شهرداری باید از تمامی پتانسیل خود در راستای خدمت استفاده نمایند تا شاهد اعتراض مردم به برنامه های و کارهای خود نباشند.

استاندار کردستان تاکید کرد: دولت نهم وامدار هیچ گروه و حزب خاصی نیست و تمامی مسئولان و مدیران باید خود را خدمت گذار صادق مردم بدانند و هر کس که خود را در این شرایط قرار ندهد باید مسیر را برای حضور افراد شایسته تر باز نماید.

وی عنوان کرد: مسئولان باید بدانند که در صورت کم کاری و عمل نکردن به وظیفه خود در پیشگاه خداوند بزرگ هیچ جوابی نخواهد داشت و باید شرمنده کارهای خود در حضور این مردم نیز باشند.

استاندار کردستان در ادامه این دیدار به مشکلات تعدادی از نمازگزاران گوش داده و دستورات لازم را در جهت رفع مشکلات آنها صادر کرد.

بیشترین مسکلات و درخواست های مردم سنندج در این دیدار مربوط به وضعیت کارت سوخت و مشکلات سوخت ماشین و تاکسی های موقت و درخواست شغل بود.