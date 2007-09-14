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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

داوری اشعار رسیده به شب های شهریور آغاز شد

داوری اشعار رسیده به شب های شهریور آغاز شد

با پایان مهلت ارسال آثار (20 شهریور) به دبیرخانه جشنواره شعر شب های شهریور، مرحله داوری این جشنواره با کدگذاری و ارسال آثار به داوران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هفتمین جشنواره سراسری شاعران جوان ایران (شب های شهریور)، در این دوره از مجموع 780 نفر شرکت کننده، 2340 اثر به دبیرخانه ارسال شد که 72 درصد آثار در موضوع آزاد و 28 درصد در موضوع ویژه بود که بخش شعر کلاسیک 45 درصد و شعر نو 55 درصد را به خود اختصاص داده است. 58 درصد شرکت کنندگان این جشنواره را آقایان و 42 درصد را بانوان تشکیل می دهند.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره شب های شهریور در تاریخ سه شنبه 27 شهریورماه از ساعت 16 در فرهنگسرای هنر واقع در ضلع شمالی پل سید خندان برگزار می شود.

کد مطلب 551880

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