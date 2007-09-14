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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۱

نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در خراسان جنوبی برپا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی با شعار گسترش زندگی قرآنی و انسجام اسلامی از اول تا هفتم مهر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی گشایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اهتمام مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هشت بخش شامل نشر مکتوب، نشر الکترونیک، محصولات فرهنگی، هنرهای تجسمی، دانشگاه و پژوهش، مؤسسات و نهادها، محافل و مراسم و کودک و نوجوان در فضایی بالغ بر هزار و 300 متر مربع برگزار می شود.

اجرای برنامه های مختلفی شامل شب های انس با قرآن، تفسیر قرآن و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه خواهد بود.

در این نمایشگاه کتب ارائه شده با حداقل 35 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

کد مطلب 551881

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