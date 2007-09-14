نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اهتمام مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هشت بخش شامل نشر مکتوب، نشر الکترونیک، محصولات فرهنگی، هنرهای تجسمی، دانشگاه و پژوهش، مؤسسات و نهادها، محافل و مراسم و کودک و نوجوان در فضایی بالغ بر هزار و 300 متر مربع برگزار می شود.

اجرای برنامه های مختلفی شامل شب های انس با قرآن، تفسیر قرآن و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه خواهد بود.