حمایت از دولت دکتر احمدی نژاد امری عقلانی و واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نمازجمعه با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص حمایت از دولت دکتر احمدی نژاد یادآور شد: در مقطع کنونی کشور برای تحقق اهداف و برنامه های خود نیازمند حمایت از دولت نهم است و موفقیت و توفیق دولت موفقت کشور است.

امام جمعه زنجان قشر محروم جامعه را پیاده نظام های، حکومت اسلامی دانست و تاکید کرد: قشر محروم جامعه همواره در همه صحنه های نظام حضوری فعال داشته و در زمان جنگ و صلح پشتیبان نظام و دولت بوده است.

حجت اسلام واعظی وجود جریان رفاه طلب و همسو با غرب را در کشور یادآورشد و با اشاره به فرآیند همسویی این جریان ها با برنامه های کاخ سفید، خواستار توجه ویژه دولت به اقشار محروم و در عین حال دلسوز نظام شد.

وی یادآورشد: در مسئله حمایت از محروین نباید تنها به حرف و شعار بسنده کنیم و باید به این یقین برسیم که با شعار و حرف نمی توان حق قشر محروم جامعه را داد و باید کار عملی در این راستا صورت بگیرد.

عضو خبرگان رهبری در ادامه خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان گفت: آمریکا در حال حاضر در گراب اشتباهات خود در منطقه گیر افتاده و با اصرار بر اشتباهات خود پیامدهای خطرناکی را برای خود و جهانیان رقم خواهد زد.

به گفته حجت اسلام واعظی عراق لقمه ای بزرگ برای آمریکا است واگر برسیاست فعلی خود در عراق اصرار کند این لقمه آن راخفه می کند.

وی همچنین با اشاره به تلاش های غرب علیه دانش صلح آمیز هسته ای کشور مان تاکید کرد: دانش هسته ای ایران همانند یک صاعقه عظیم است و آمریکا باید با عقلانیت و تدبیر با این مسئله برخورد نماید زیرا در غیر این صورت زبانه های این صاعقه آمریکا را نابود می کند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مردم را به تلاش برای بهره مندی از فیوضات این ماه دعوت کرد.