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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

همایش "ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" برگزار می‌شود

همایش " ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" 28 و 27 مهر ماه 1386 در شهر تورنتوی کانادا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برگزاری این همایش هما کاتوزیان و محمد توکلی همکاری نزدیک دارند.

علاوه بر چهره‌های فرهیخته ای که یا مشارکت خود به این همایش غنا می‌بخشند، این همایش از حمایت شرکت دارویی سلطنتی و بنیاد فرهنگی ایران نیز برخوردار است.  
 

کد مطلب 551885

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