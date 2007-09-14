به گزارش خبرگزاری مهر، در برگزاری این همایش هما کاتوزیان و محمد توکلی همکاری نزدیک دارند.
علاوه بر چهرههای فرهیخته ای که یا مشارکت خود به این همایش غنا میبخشند، این همایش از حمایت شرکت دارویی سلطنتی و بنیاد فرهنگی ایران نیز برخوردار است.
همایش " ایران و مطالعات ایرانی در قرن بیستم" 28 و 27 مهر ماه 1386 در شهر تورنتوی کانادا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در برگزاری این همایش هما کاتوزیان و محمد توکلی همکاری نزدیک دارند.
علاوه بر چهرههای فرهیخته ای که یا مشارکت خود به این همایش غنا میبخشند، این همایش از حمایت شرکت دارویی سلطنتی و بنیاد فرهنگی ایران نیز برخوردار است.
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