به گزارش خبرگزاری مهر، در برگزاری این همایش هما کاتوزیان و محمد توکلی همکاری نزدیک دارند.

علاوه بر چهره‌های فرهیخته ای که یا مشارکت خود به این همایش غنا می‌بخشند، این همایش از حمایت شرکت دارویی سلطنتی و بنیاد فرهنگی ایران نیز برخوردار است.



