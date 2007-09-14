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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

واکنش نخست وزیر استرالیا به سخنان جدید بوش درباره عراق

واکنش نخست وزیر استرالیا به سخنان جدید بوش درباره عراق

نخست وزیر استرالیا امروز اعلام کرد که عقب نشینی نظامی محدود ازسوی آمریکا در عراق، سبب کاهش نظامیان استرالیایی در این کشور نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان هاوارد" در گفتگو با یک رادیوی خصوصی اظهار داشت : حتی اگر شمار نیروهای آمریکایی در عراق کاهش یابد، اینکه گفته شود نیروهای استرالیایی نیز باید در پی آن از عراق خارج شوند، غیرمنطقی است.

وی افزود: ما سربازان خود را در عراق حفظ می کنیم.

هاوارد همچنین خاطرنشان کرد که وی در جریان طرح آمریکا برای خروج 21 هزار و 500 نیروی نظامی از عراق تا اواسط 2008 میلادی بوده است.

حدود یک هزار و 500 سرباز استرالیایی در خلیج فارس مستقر هستند که 600 نفر از آنان در عراق حضور دارند.

رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در سخنانی درباره مسئله حضور نظامیان این کشور در عراق با رد درخواست ها برای عقب نشینی کامل، وعده عقب نشینی محدود نظامیان در سال آینده را داد.

کد مطلب 551889

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