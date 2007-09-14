ملت متدین هرگز شکست نخواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا... حبیب اله مهمان نواز در خطبه های امروز نماز جمعه بجنورد افزود:مشکل مسلمانها این است که بجای تکیه به ذات اقدس الهی به بلوکهای شرق و غرب تکیه کرده اند و این اشتباهی است که بین حکومتهای به ظاهر اسلامی اتفاق افتاده است .

وی ادامه داد: خداوند در قرآن وعده پیروزی به اسلام و حامیان اسلام داده است بنا براین باید تکیه گاه همه ما در تمام امور زندگی تنها خدا باشد.

مهمان نواز خاطر نشان کرد : امروز بزرگترین جرم حکومتهای به ظاهر اسلامی این است که بجای خدا ، بندگان خدا را به استمداد می طلبند و اگر مسلمانان در جوامع اسلامی اتحاد و انسجام اسلامی داشته باشند تمام قدرتها را نابود خواهند کرد.

عضو خبرگان رهبری در ادامه سخنان با اشاره به آیه تعاونوا علی البر و تقوی گفت: دست یکدیگر را در کارهای نیک بگیرید و در راه بدیها هرگز یکدیگر را یاری ننمایید. وی با اشاره به 25 شهریور، سالروزاشغال بیروت و کشتار مردم بی گناه فلسطین در اردوگاه های صبرا و شتیلا توسط صهیونیست ها، بیان کرد: آنهائی که نظام های شیطانی را بنا نهاده اند با اتحاد مسلمین هرگز به اهداف خود نخواهند رسید و همه این کشتارها برای تضعیف اسلام بوده است.

مهمان نواز در ادامه با تبریک فرا رسیدن ماه رمضان عنوان کرد: رمضان ماه استغفار و توبه است و عید اولیاء خداوند است و اگر مزایای این ماه را درک کنیم چه بسا آرزو خواهیم کرد که ای کاش تمام سال همانند ماه مبارک رمضان باشد.

خطیب جمعه بجنورد در مورد آثار روزه گرفتن اظهار داشت: روزه اگر با شرایط خاص خود گرفته شود ، اثر آن در روح و روان و قلب ما تجلی خواهد کرد واگر آگاهانه باشد چشم ، گوش ، زبان و همه اعضاء را در پناه خود از گناه نگه می دارد و انقلابی در همه ابعاد و جود انسان پدید می آورد.

مهمان نواز ادامه داد: روزه گرفتن به سایر عبادتها سر و سامان می دهد و اگرنماز با توجه نباشد با روزه گرفتن مورد تقبل قرار خواهد گرفت ولی اگرروزه هم آگاهانه نباشد ناهنجاریها روز به روز بیشتر می شود.

وی با اشاره به آیه نمازانسان را از فحشا باز می دارد، تصریح کرد: یکی از مسائل این ماه مسئله، ماهیت روزه است. روزه توفیق پرهیز از گناه و توبه گنهکاران است.