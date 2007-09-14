قهرمانان والیبال جهان مغلوب حریف سمنانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهید ربیعی سمنان که مجتبی شبان کاپیتان تیم ملی نوجوانان ایران را به همراه داشت با پیروزی دو بر یک قهرمان جهان را در سمنان شکست داد.

این دیدار دوستانه به دعوت تیم باشگاه فرهنگی ورزشی شهید ربیعی شب گذشته بعد از آیین افطار با حضور ورزشکاران و ورزش دوستان در سالن ورزشی انقلاب اسلاتمی سمنان برگزار شد.

در این دیدار دوستانه تیم ملی نوجوانان کشورمان کاپیتان سمنانی خود را به همراه نداشت و با پیروزی در ست اول با نتیجه 25 بر 19، دو ست دیگر را با نتیجه 25 بر 21 و 25 بر 22 به حریف سمنانی خود واگذار کرد.

اکثر بازیکنان تیم ملی نوجوانان ایران در این دیدارحضور داشتند و در تیم مقابل نیز بازیکنانی چون داود مقبلی، مصطفی مظفری، عباس رشمه ای بازی کردند.