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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۱

در دیدار با پرودی؛

البشیر بر آمادگی سودان برای گفتگو با شورشیان دارفور تاکید کرد

البشیر بر آمادگی سودان برای گفتگو با شورشیان دارفور تاکید کرد

رئیس جمهوری سودان امروز در دیدار با نخست وزیر ایتالیا در رم، از آمادگی کشورش برای اعلام آتش بس در آستانه مذاکرات صلح با شورشیان دارفور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"عمر البشیر" پس از دیدار با "رومانو پرودی" نخست وزیر ایتالیا در رم اظهار داشت : آمادگی خود را برای اعلام آتش بس پیش از مذاکرات با هدف ایجاد فضای خوبی که به نتیجه مثبتی در مذاکرات منجر شود، اعلام کردیم.

مذاکرات صلح سودان قرار است روز ‪ ۲۷‬اکتبر (‪ ۵‬آبان) در شهر طرابلس- پایتخت لیبی- برگزار شود. این مذاکرات با گروه هایی انجام می شود که توافق صلح سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی را امضا نکرده اند.

دولت سودان سال گذشته توافقنامه صلحی را با شورشیان دارفور امضا کرد که از سوی میانجیگران اتحادیه آفریقا و جامعه بین المللی پیشنهاد شده بود.

منطقه جنوب سودان، 21 سال صحنه درگیری وجنگ داخلی بین شورشیان و دولت سودان بود که سرانجام با دخالت سازمان ملل متحد و انعقاد قرارداد صلح، هم اکنون 10 هزار صلحبان سازمان ملل متحد در آنجا مستقر هستند.

طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 31 جولای، 26 هزار صلحبان به طور مشترک از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا باید حداکثر تا اواسط سال 2008 میلادی در دارفور مستقر شوند.

بحران دارفوراز سال 2003 میلادی زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد تا کنون، حدود 200 هزار نفر در دارفور کشته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر نیز آواره شده اند.

کد مطلب 551895

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