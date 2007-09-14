ظلم و ستم رژیم اسرائیل برای دنیا روشن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز استان گفت : ر‍‍ژیم صهیونیستی در هفته اول ماه رمضان سال 1982 فلسطین را در سکوت سران کشورهای عربی و اسلامی به اشغال خود در آورد و امروز ظلم وستم این رژیم برای تمامی مردم و مسلمانان دنیا روشن شده است .

حجت الاسلام سید یحیی جعفری تصریح کرد : رژیم غاصب صهیونیستی پس از اینکه خیانت سران کشورهای مسلمان منطقه را دید چند روز پس از اشغال فلسطین دست به جنایت کشتار در صبرا و شتیلا با حمایت غرب زد .

نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود : در صورتی که مسلمانان از حقوق خود دفاع کنند و سران این کشورها متحد شوند بر استکبار پیروز خواهند شد .

وی با تاکید برلزوم هشیاری مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام اظهار داشت : اسرائیل به دنبال فرصتی برای جبران شکست خود است پس مسلمانان باید با حفظ هوشیاری خود را مسلح به سلاح ایمان کنند و مقابل دشمنان ایستادگی کنند .

حجت الاسلام جعفری تاکید کرد : حزب الله با رهبری سید حسن نصرالله با اقتدار مقابل اسرائیل ایستاده است و اعلام می کند اگر رژیم اسرائیل بار دیگر به لبنان حمله کند تمام شهرهای این کشور را مورد هدف قرار می دهد .