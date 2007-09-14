ایران نیز مانند اروپا باید حق هسته ای داشته باشد / توافق ایران و آژانس سبب انزوای بین المللی آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیدیا مناپاچی" در گفتگو با پرس تی وی گفت : کشورهایی مانند ایران که به صورت مسالمت آمیز و با رویکرد سیاست داخلی خود به دنبال انرژی هسته ای هستند؛ با مخالفت آمریکا روبرو می شوند، اما من از توافق اخیر تهران با آژانس تمجید می کنم.

مناپاچی افزود: این توافق نشان می دهد که آمریکا در جامعه جهانی برای مخالفت خود با برنامه هسته ای ایران، روز به روز منزوی تر می شود.

این سناتور ایتالیایی تصریح کرد: تقریباً تمام کشورهای اروپایی دارای راکتور هسته ای برای مصارف غیر نظامی هستند تا از این راکتورها برای تولید انرژی هسته ای بهره ببرند من هیچ دلیلی نمی بینم که نباید به ایران این امکان داده شود تا توانایی این کار را برای خود فراهم آورد که این حق ایران است و باید این اجازه را داشته باشد.

وی همچنین ایده "ایران هسته ای" را برای توسعه همکاری تهران - رم مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایتالیا و ایران تاریخی طولانی از روابط خوب را دارا هستند؛ ما ایتالیایی ها و ایرانی ها مردمانی باستانی هستیم و زمینه های مشترک بسیاری نه فقط در 50 سال گذشته، بلکه در 50 قرن گذشته داریم، بنابراین من تصور می کنم که ما به همراهی همدیگر ادامه خواهیم داد.

این سناتور ایتالیایی که یکی از مخالفان اصلی نفوذ سیاسی آمریکا در کشورش به ویژه از مخالفان اصلی حضور نظامی آمریکا در کشورش به شمار می رود،با انتقاد از افزایش حضور نظامی ایالات متحده در ایتالیا خاطر نشان کرد: من نمی دانم که ما تا چه زمانی باید استقلال محدودی داشته باشیم من خیلی در این باره نگران هستم به خاطر اینکه ما منتظریم تا آمریکا به تدریج نیروهای خود را از ایتالیا خارج کند، اما آنها در مقابل، به افزایش حضور خود در این کشور ادامه می دهند و اخیراً آنها در حال توسعه پایگاه هوایی خود در "ویچنزا" هستند تا آن را به میزان دو برابر فعلی توسعه و گسترش دهند.