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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

تقدیر پورمحمدی از تلاش های چین برای حل موضوع هسته ای ایران

تقدیر پورمحمدی از تلاش های چین برای حل موضوع هسته ای ایران

وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که پکن خواهان حل موضوع هسته ای تهران به شیوه دیپلماتیک است؛ پورمحمدی از تلاش های چین در این زمینه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "یانگ جیچی" امروز جمعه ضمن اعلام حمایت از پادمان هسته ای بین المللی منع تکثیر هسته ای در عین حال، حمایت خود را از حل موضوع هسته ای ایران به شیوه ای مسالمت آمیز اعلام کرد.

وی گفت : چین مخالف تکثیر و توسعه سلاح های هسته ای است.

یانگ افزود : پکن همچنین موافق برنامه کاری و توافق حاصله میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران بوده و امیدوار است ایران در راستای همکاری کامل با آژانس، هر چه سریع تر به نتایج مثبتی دست یابد.

وی همچنین گفت که کشورش تمایل دارد تا تلاش های خود را برای رسیدن به یک توافق هسته ای با استفاده از شیوه های صلح آمیز ادامه دهد.

گفتنی است پورمحمدی نیز در این دیدار مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از نقش سازنده چین برای حل موضوع هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک اعلام کرد.

کد مطلب 551899

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