رایزنی وزیر خارجه مصر و سفیر آمریکا در قاهره درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری کویت،" فرانسیس ریچاردونی" روز گذشته بعد ازنشست مشترک خود با "احمد ابوالغیط " وزیرامور خارجه مصر اعلام کرد که آمریکا درتعامل با موضوع هسته ای ایران، پایبند به راه های دیپلماتیک است.

سفیرآمریکا درقاهره درجمع خبرنگاران درباره آمادگی آمریکا برای حمله به ایران گفت : ما خواستار حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران هستیم.

وی درادامه به تماس ها و روابط مستمر روزانه بین دو طرف مصری و آمریکایی از طریق سفارت دو کشور برای برقراری ثبات درمنطقه به ویژه درباره آنچه که روند صلح نام دارد، اشاره کرد.

"فرانسیس ریچاردونی" درادامه گفت: امکان دارد که "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه آمریکا، باردیگر پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه برای تماس مستقیم با طرف های مختلف به منطقه سفرکند؛ هرچند که زمان دقیق برگزاری این کنفرانس مشخص نیست.

این درحالی است که روزگذشته نیز سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با تکذیب مخالفت آلمان با تشدید تحریم هاعلیه جمهوری اسلامی ایران به سبب فعالیت های صلح آمیز آن اعلام کرد که واشنگتن به راه های دیپلماتیک که یکی از آنها تصویب قطعنامه جدید است، ادامه می دهد.