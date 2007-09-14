به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، آیت الله سید کاظم حسینی میانجی در خطبه های امروز نماز جمعه خرم آباد اظهار داشت: از ابتدای پیدایش اسلام جنگ میان کفار و مسلمین وجود داشته و امروز نیز با گذشت سالها از ظهور اسلام، همچنان این جنگ وجود دارد .

وی هدف اصلی استکبار را مبارزه با مسلمانان عنوان کرد و گفت: هنوز هم در جای جای دنیا گورهای جمعی یافت می‌شود که اینها مسلمان بوده‌اند و به جرم مسلمان بودن توسط دشمنان اسلام کشته شده‌اند .

میانجی با بیان اینکه حزب‌الله لبنان با شکست دادن صهیونیست‌ها، آنها را در همه دنیا خوار و ذلیل کرده است، خاطر نشان کرد: حزب‌الله لبنان با توکل بر خداوند و رهبری سیدحسن نصرالله با شکست صهیونیست‌ها، برای اسلام و مسلمین عزت و شرف را به ارمغان آورده است.

وی اظهار داشت: کار اسراییل با اشغال فلسطین پایان نمی‌پذیرد و صهیونیست به پشتیبانی استکبار سعی در اشغال همه کشورهای اسلامی دارد.

آیت‌الله حسینی میانجی با اشاره به اینکه صهیونیست زاییده فکر شوم استکبار جهانی است و در اندیشه نابود کردن اسلام در همه نقاط دنیاست افزود: اسرائیل با فکر و تقویت استکبار به وجود آمده است و امروز نیز توسط همین استکبار تغذیه می‌شود.