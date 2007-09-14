لهستان در آموزش ارتش افغانستان مشارکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، "السکاندر سزگلو" وزیر دفاع لهستان ضمن دعوت از افغان ها به ورشو برای بحث درباره نیاز ارتش افغانستان، قول داد که لهستان، آموزش و تجهیزات لازم را برای آنان فراهم می کند.

در دیدار سزگلو و "عبدالرحیم وارداک" وزیر دفاع افغانستان، مسائل سیاسی و نظامی منطقه و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر دفاع لهستان قول داد مسائل مربوط به آموزش و تجهیزات ارتش افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین از اعزام سه گروه آموزش دهنده به افغانستان در اوائل سال 2008 میلادی خبر داد.