سخنگوی دولت: کاهش ساعت کاری در رمضان تکلیف قانون اساسی بر دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت با بیان این مطلب اظهار داشت: قانون اساسی به لحاظ تنظیم ساعات کار تکلیفی برای دولت تعیین کرده است که براساس ان ساعت کار باید به گونه ای باشد که هرفرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت خودسازی معنوی هم داشته باشد.

دکترالهام با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان معمولا ادارات و نهادها در محل کارخود برنامه های مذهبی اجرا می کنند تصریح کرد: براساس تصمیم دولت تمام برنامه های مذهبی در ادارات پیش از ساعت نه و آغاز کار باید برگزار گردد و در ساعت کار نباید هیچ برنامه ای اجرا شود.

سخنگوی دولت گفت: در ساعت کار فعال یعنی از نه صبح تا چهارده باید تمام تلاش کارکنان به رسیدگی به امور مردم و انجام وظایف اداری اختصاص یابد و ا جرای هرگونه برنامه جنبی دیگر ممنوع است.

الهام افزود بخش عمده ای از مردم کارکنان دولت هستند وعلاقه مندند از فرصت ماه مبارک رمضان بهره ببرند و اگر این امکان را فراهم کنیم انرژی و توان آنها برای خدمت صادقانه به مردم افزایش می یابد.

سخنگوی دولت گفت در باره راه های فراهم کردن این فرصت برای کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان در هیات وزیران به طور مفصل بحث هائی مطرح و دیدگاه های متفاوت ارائه و بررسی شد و همه تاکید داشتند در ماه مبارک رمضان باید فضای عمومی این کشور اسلامی به گونه ای شود که رمضان در آن متجلی باشد.

دکترالهام گفت: اکثریت اعضای هیات دولت متقاعد شدند برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از نعمت شب های ماه مبارک رمضان و شب زنده داری ها وبرنامه های مذهبی مساجد و سحر باید ساعت کار را کمتر کرد چرا که یا باید بازدهی خدمات اداری کارکنان کاهش یابد و یا برنامه های مذهبی را کنار بگذارند که تشخیص دولت این است که ساعات کار با تاخیر اغاز شود.

سخنگوی دولت گفت: براساس تصمیم دولت ساعات کار در تهران نه صبح یعنی یک ساعت دیرتر از روزهای معمول تعیین شده و در شهرستان ها هم با توجه به اختلاف افق ساعات کار هم متفاوت است همین تاخیر یک ساعت اعمال می‌شود تا با استفاده از فرصت استراحت بعد از سحر امادگی بهتری برای کار و خدمت پیدا کنند.

وی تاکید کرد از کارکنان دولت انتظار داریم به اعتبار معنویت ماه مبارک رمضان در ساعت اداری در رسیدگی به امور مردم تلاش کنند و با استفاده از برکات نماز و روزه وعبادت خداوند کار و خدمت رسانی به مردم را جدی تر انجام دهند.

دکترالهام افزود: با این تصمیم دولت باید برنامه ریزی های فرهنگی در کشور درست تنظیم شود و صداو سیما هم شایسته است برنامه هایش را به گونه ا ی تنظیم کند که مردم هم بتوانند از برنامه های صدا وسیما و هم از مساجد و برنامه های معنوی بهره گیرند.

سخنگوی دولت درباره ساعات کار بخش خصوصی گفت: ما در این زمینه برای بخش خصوصی و اصناف تکلیف تعیین نکرده ایم ولی معمولا آن ها نیز فضا را با توجه به ماه مبارک رمضان تنظیم می کنند. و درخواست دولت از اصناف این است که یک ساعت بعد از ساعت اداری یعنی ده صبح کار را آغاز کنند و با همکاری بخش ، اجرای این طرح موجب روانی شدن ترافیک شده و در مجموع باعث تقویت روح محبت و مهربانی و معنویت در میان احاد جامعه خواهد شد.