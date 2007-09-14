فضای حاکم بر شورای حکام نشان از شکست سیاست های خصمانه آمریکا دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد ، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبه های امروز نماز جمعه بروجرد اظهار داشت: این روزها تلاش گسترده سیاستمداران آمریکا با شیطنت بازی برای انحراف نظر شورای حکام در مورد فعالیتهای هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده است.

وی تصریح کرد: استکبار درصدد است با نادیده گرفتن همکاریهای شفاف و منطقی دیپلماسی ایران، آژانس بین‌المللی را به صدور قطعنامه‌ای جدید علیه ما تشویق و از طریق شورای امنیت فشارها را بر ما مضاعف کند که گزارش اخیر البرادعی درباره فعالیت های هسته‌ای ایران و حمایت وی و دیگر کشورهای غیرمتعهد عضو آژانس، وضعیت بسیار دشواری را در مقابل سیاستهای خودخواهانه دولت آمریکا قرار داده است.

ترابی خاطرنشان کرد: ملت و دولتمردان ایران اسلامی به هیچ وجه در راه تعالی و احقاق حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و در برابر باج خواهیها و زورگویی های آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمانش، به فضل خدا این ملت سربلند و پیروز است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت و برکات ماه رمضان عنوان کرد: در ماه رمضان در ضیافت و مغفرت بی‌کران الهی بر روی بندگان گشوده می‌شود و کسانی می‌توانند از فیوضات این ماه استفاده کنند که از فرصت مهم ماه های رجب و شعبان بهره‌برداری لازم را برده و با آمادگی کافی وارد ماه رمضان شده باشند.

حجت‌الاسلام ترابی افزود: ماه رمضان فرصت خوبی برای تبیین دین، ارزشها و معارف و حقایق اسلام و مبارزه با بدعت های گروه های فاسد و گمراه است که در طول سال سعی دارند با شبهاتی مردم به ویژه جوانان مومن را به انحراف و بیراهه بکشانند.