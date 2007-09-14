امنیت نسبی عراق مرهون مردم و مرجعیت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج اظهار داشت: گزارشات آمریکا و هم پیمانانش مبنی بر ایجاد امنیت در عراق دروغ است و شعاری بیش نیست و اگر همدلی مردم و مرجعیت نبود، همین اندک امنیت فراهم نمی آمد.

وی افزود: شکی نیست که خود آمریکا عامل اصلی ناامنی در عراق است و تا زمانی که آمریکا در عراق حضور دارد، نمی توان توقع برقراری امنیت در این کشور را داشت.

کازرونی خاطرنشان کرد: آمریکا اهدافی در عراق دارد که هنوز به آنها نرسیده است و هر گاه احساس کند این اهداف محقق شده بدون توجه به وضعیت عراق آن جا را ترک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم عنوان کرد: سهمیه بندی بنزین به رغم آنکه در کلیت آن طرح خوبی است اما مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

کازرونی تصریح کرد: برای حل این مشکلات ضروری است مجلس و دولت همگام با یکدیگر به راهکار بیندیشند و اجازه ندهند جو نارضایتی در جامعه شکل گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای بهره گیری از نظرات کارشناسان، تدبیر برای حل مشکلات و کوشش برای رفع آنهاست.

وی در پایان نمازگزاران را به شناخت بیشتر خود و خدا در ماه مبارک رمضان دعوت و تاکید کرد: رمضان فرصت مغتنم خودسازی و بازگشت به خویشتن است و مومنان نباید از آن غافل شوند.