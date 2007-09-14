تضعیف دولت حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدحسین زرندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه افزود: بیان کاستی ها و مشکلات به این معنی نیست که دولت کار نمی ‌کند بلکه هدف طرح آنها و یافتن راهکار حل مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت تاکید کردند که گرانی را مهار کنید، ما هم انتظام داریم که دولت وارد عمل شود و جلوی گرانی برخی ‌اجناس را که به قشر مستضعف جامعه فشار می آورد، بگیرد.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه به وضع نابسامان مسکن و گرانی اجاره بها اشاره کرد و یادآور شد: عده‌ای به دلیل درآمد پایین توان اجاره خانه را ندارند ، لذا لازم است دولت برای این قشر از جامعه فکری اساسی کند.

آیت‌الله زرندی خطاب به افراد متمول جامعه عنوان کرد: بیایید واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک برای افراد نیازمند بسازید که این عمل بهترین عبادت نزد خداوند محسوب می ‌شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان از کمبود وسایل نقیله عمومی برای جابجایی مردم و قطع آب و برق در برخی از مناطق شهر کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: مسئولان تلاش کنند مردم در ماه مبارک رمضان مشکلی نداشته باشند.