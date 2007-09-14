بوش باید به خاطر جنایت در عراق محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر،حضرت آیت الله خامنه ای درخطبه اول نماز جمعه ضمن توصیه همه مردم به رعایت تقوای الهی ، از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه فرصت های ارزشمند یاد کردند و افزودند: اگر از فرصت های این ماه با برکت به درستی استفاده شود ذخیره عظیم و ارزشمندی برای طول عمر انسان به دست خواهد آمد.

ایشان ریاضت روزه داری ،تلاوت همراه با تدبر قرآن ، راز و نیاز با خداوند متعال ، و دوری ازگناهان را از فرصت های گرانقدر ماه مبارک رمضان بر شمردند و خاطرنشان کردند : در این ماه بزرگ باید استغفار حقیقی و توبه واقعی به ویژه در سحرها و شب ها دل ها را پاکیزه واز زنگارها پاک کرد تا آماده بهره برداری از برکات ماه رمضان شود.

رهبر انقلاب اسلامی کشور ایران را یک جامعه معنوی و همراه با دعا ، ابتهال و توسل خواندند وتاکید کردند: ارتباط معنوی ملت ایران با خداوند متعال ، نتایج وتاثیرات شگرفی داشته که باید از ماه مبارک رمضان جهت افزایش بیش از پیش این ذخیره معنوی استفاده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز در تبیین علل چگونگی ، و پیامدهای شکست جبهه استکبار در مقابل جمهوری اسلامی ایران ، به جنگ هشت ساله صدام و حامیانش با ایارن اشاره کردند وافزودند: هدف واقعی این پروژه بزرگ و سنگین ، نابودی انقلاب اسلامی بود چرا که تحلیلگران و مقاومت غربی فهمیده بودند انقلاب اسلامی کانون الهام بخش جهان اسلام خواهد شد تلاش کردند جلوی پیشرفت آن را سد کنند.

ایشان جنگ تحمیلی را کانال فشارهای گوناگون قدرتهای شرق و غرب ، ناتو، اروپا و مرتجعین منطقه به نظام جمهوری اسلامی ایران بر شمردند و افزودند: هر یک از آن فشارها ، یک ملت و یک کشور را ازپای در می آورد اما ملت ایران در مقابل مجموعه آن فشارها ایستاد و روز به روز آگاهتر ، قوی تر و مصمم تر شد و جبهه متحد دشمنان را شکست داد.

رهبر انقلاب اسلامی ، شکست صدام و رژیم بعثی عراق در مقابل ملت ایران را ضربه ای اساسی به ساختار و پیکره آن رژیم خواندند و خاطرنشان کردند: در واقع ضربه اساسی ملت ایران ، صدام متجاوز را به حال و روزی انداخت که بعد ها به آن سرنوشت دچار شد.

حضرت آیت الله خامنه ای به سخنان ماههای اخیر مقامات آمریکایی و غربی درباره محاصره و تحریم ملت ایران اشاره کردند وافزودند: ملت ایران در دوران جنگ ، تحت محاصره شدید وتحریمهای مختلف قرارداشت اما خود را به جایی رساند که امروز از لحاظ توانایی های نظامی درمنطقه حرف اول را می زند و در زمینه های دیگر نظیر موضوع هسته ای نیز پیشرفتهای افتخار آمیزی به دست آورده است و نشان داده که هر گونه تحریمی در مقابل استقامت، اتکا به نیروهای درونی ، ابتکار و خودجوشی ملت ایران نتیجه عکس خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی بی نتیجها ماندن پروژه استکباری سرکوب و شکست انقلابی اسلامی را در مقابل استقامت مبتنی بر معنویت ملت ایران ، مبحث جدیدی در مطالعات روانشناختی و جامعه شناختی دانستند و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی را به تامل و تحلیل علل این واقعیت عبرت آموز توصیه کردند.

ایشان در تبیین ا بعاد شکست امریکا به طرح دولت این کشور بعد از حوادث یازده سپتامبر برای ایجاد خاورمیانه جدید و در نهایت محاصره و شکست جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند و افزودند: آمریکایی ها در طرحی چند بعدی تلاش کردند خاورمیانه ای برپایه منافع رژیم صهیونیستی و به پایتختی اسرائیل برپا کنند اما در همه ابعاد این طرح ناکام مانده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای روی کار آمدن دولت متکی بر آرای مردمی حماس را در فلسطین از جمله شکستهای آمریکا در ایجاد خاورمیانه جدید بر شمردند و افزودند: با وجود توطئه های آمریکا و حتی کمک تاسف برانگیز برخی فلسطینی ها ، دولت مردمی حماس همچنان روی کار است و این واقعیت ، تو دهنی بزرگ ملت فلسطین به آمریکا واسرائیل است.

ایشان با اشاره به اهمیت برگزاری روز جهانی قدس افزودند: ملت ایران و دیگر ملتهای مسلمان در این روز بزرگ حمایت از ملت فلسطین را فریاد خواهند زد.

رهبر انقلاب اسلامی شکست ارتش پرهیاهو و پرمدعای رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان را، بعد دیگری از ناکامی پروژه امریکایی ایجاد خاورمیانه جدید برشمردند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها شکست ارتش اسرائیل در مقابل نیروهای حزب الله را حتی تصور نمی کردند اما شکست کامل و مفتضحانه رژیم صهیونیستی در 33 روز مقاومت حزب الله، ناکامی سنگین دیگری را برای واشنگتن رقم زد و حزب الله نه تنها خلع سلاح نشد بلکه مقتدرتر و قوی تر به حیات خود ادامه میدهد.

حضرت آیت الله خامنه ای، عراق را عرصه دیگری در به بن بست رسیدن سیاستهای امریکا ارزیابی کردند و افزودند: هدف امریکا، ایجاد دولت دست نشانده در عراق بود که تحقق این هدف به اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و محاصره جمهوری اسلامی ایران کمک فراوانی می کرد اما پس از چهار سال اشغالگری، اکنون همه تحلیلگران معتقدند که امریکا در عراق به بن بست رسیده است و بدنبال راهی برای خروج آبرومندانه می گردد.

حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف جمهوری اسلامی ایران را از دیگر ابعاد طرح خاورمیانه جدید برشمردند و افزودند: دشمنان ایران در این هدف نیز به ناکامی کامل رسیده اند چرا که به همت ملت ایران و یاری پروردگار، جمهوری اسلامی امروز در همه عرصه های سیاسی – اقتصادی – علمی – اجتماعی قوی تر از سالهای گذشته است و ملت ایران، هوشیارتر، زنده تر و با نشاط در همه صحنه ها حضور دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نتایج نظرخواهی های انجام شده در کشورهای اسلامی تأکید کردند: امریکا، در جهان اسلام روز به روز منفورتر شده و در افکار عمومی ملتها در حال استیضاح است و بدون تردید رئیس جمهور و مسئولان کنونی این کشور روزی در دادگاه عادلانه بین المللی، به علت فاجعه آفرینی در عراق محاکمه خواهند شد.

ایشان فرافکنی و طلبکاری رسانه ای امریکا را، اقدامی بی نتیجه خواندند و افزودند: امریکایی ها برای فرار از شکستی که در عراق گریبان آنان را گرفته است، ایران را متهم می کنند اما حتی در گزارشی که اخیرا در کنگره امریکا قرائت شد پیوستن عراق به بازار تسلیحات امریکا تنها دستاورد امریکا از اشغال این کشور اعلام شد و این امر، نشان دهنده نهایت شکست و ضعف دولت امریکاست.

رهبر انقلاب اسلامی ملت ایران را به قدرشناسی صراط مستقیم الهی توصیه و خاطرنشان کردند: پیمودن راه خدا، این ملت را عزیز و قدرتمند و دشمنانش را حقیر و ذلیل ساخته است و ملت ایران باید با ادامه هوشیاری و بیداری خود، این راه افتخار آفرین را ادامه دهد و با فتح قله های بزرگ، از عرصه آسیب پذیری بیرون آید و به جایی برسد که هیچ قدرتی جرأت نکند او را حتی تهدید کند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامیداشت یاد آیت الله طالقانی به برپایی اولین نماز جمعه تهران با حکم امام راحل و به امامت ایشان اشاره کردند و افزودند: آیت الله طالقانی عالم مجاهد با استقامت و پارسایی بود که در دورانهای مختلف قبل و بعد از انقلاب امتحان خوبی داد و پس از برپایی نماز جمعه تهران به امامت ایشان نماز جمعه به تدریج در سراسر کشور اقامه یافت و به کانون معنویت و مقاومت تبدیل شد که این کانون باید با اشتیاق مردم به ویژه جوانان و تلاش ائمه جمعه روز به روز پرشورتر و با نشاط تر شود.