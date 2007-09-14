مسئولان برای رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری نمایند

به گزارش خبرگزاری مهر در یاسوج، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه یاسوج ضمن انتقاد از مطبوعات، از آنان خواست با نقدهای خود مسئولان را دلسرد نکنند.

وی با اشاره به شکست نیروهای آمریکا در عراق اظهار داشت: آمریکا خود عامل نا امنی در عراق است و از فرط استیصال دیگران را به ایجاد ناامنی متهم می کند.

حسینی ضمن دعوت مردم به تقوای الهی و توجه بیشتر به کتاب آسمانی بیان کرد: مردم از فرصت های این ماه کمال استفاده را ببرند.

وی همچنین از مسئولین استان خواست در این ماه بر بازار نظارت بیشتری داشته باشند و از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری نمایند.