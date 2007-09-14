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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۰

امام جمعه یاسوج:

مسئولان برای رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری نمایند

یاسوج - خبرگزاری مهر: امام جمعه یاسوج مسئولان را به کار و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم دعوت کرد و گفت: مسئولان خدمتگزاران مردم هستند و باید نتیجه کارهای مؤثر خود را به مردم بگویند.

به گزارش خبرگزاری مهر در یاسوج، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه یاسوج ضمن انتقاد از مطبوعات، از آنان خواست با نقدهای خود مسئولان را دلسرد نکنند.

وی با اشاره به شکست نیروهای آمریکا در عراق اظهار داشت: آمریکا خود عامل نا امنی در عراق است و از فرط استیصال دیگران را به ایجاد ناامنی متهم می کند.

حسینی ضمن دعوت مردم به تقوای الهی و توجه بیشتر به کتاب آسمانی بیان کرد: مردم از فرصت های این ماه کمال استفاده را ببرند.

وی همچنین از مسئولین استان خواست در این ماه بر بازار نظارت بیشتری داشته باشند و از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری نمایند.

کد مطلب 551929

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