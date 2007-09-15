ممبینی گل سوم سایپا را ندید / فدراسیون می خواهد داور دربی اروپایی باشد

مسعود عنایت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گل سوم سایپا کاملا درست بود. متاسفانه ممبینی در زمان به ثمر رسیدن این گل از محوطه جریمه استقلال فاصله داشت و نتوانست تشخیص درستی از صحت گل آدریانو آلوز داشته باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تشخیص اشتباه ممبینی تاثیری بر نتیجه بازی نداشت و تیمی که متضرر شد در نهایت توانست با پیروزی از زمین خارج شود.

عنایت در خصوص پیراهن سعید لطفی که متفاوت با سایر بازیکنان تیم فوتبال استقلال بود، گفت: این وظیفه داور است که البسه و ظاهر بازیکنان را قبل از بازی بررسی کند. ظاهرا در این خصوص ممبینی سهل انگاری کرده است و متوجه تفاوت ظاهر پیراهن لطفی نشده است.

وی افزود: فدراسیون فوتبال بتازگی زمان برگزاری دربی را اعلام کرده و حدود یک ماه فرصت داریم تا داور بازی استقلال - پرسپولیس در هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر را انتخاب کنیم.

عنایتی ادامه داد: فدراسیون فوتبال روز عید سعید فطر را جهت برگزاری دربی پایتخت در نظر گرفته و از آنجایی که مشخص نیست عید فطر روز بیستم مهرماه است یا بیست و یکم، برای دعوت داوران با مشکل مواجه هستیم که تلاش می کنیم آن را به نحوی برطرف سازیم.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از تمایل مسئولان فدراسیون برای قضاوت داوری اروپایی در دربی تهران خبر داد و گفت: طی ماه جاری مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا، مقدماتی یورو 2008 و رقابت های باشگاهی در کشورهای اروپایی به صورت فشرده برگزار می شود که امکان دارد همین مسئله کار ما برای دعوت داوری اروپایی برای قضاوت دربی با مشکل مواجه کند .

عنایت خاطرنشان ساخت : در صورتی که تلاش ما برای دعوت داور اروپایی منتج به نتیجه نشود قطعا یک داور بزرگ آسیایی را برای قضاوت دربی تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس به تهران دعوت خواهیم کرد.

وی در خصوص انتخاب داوران برگزیده جهت حضور در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: طبق اساسنامه از بین 3 داور و 5 کمک داور برگزیده کشورمان باید 2 نفر در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال جهت انتخاب رئیس آینده فدراسیون شرکت کنند که معیار حضورشان در این مجمع نمراتی است که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرده اند .

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه راهکاری تازه برای انتخاب داوران جهت حضور در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ارائه کرد و افزود : طبق اساسنامه باید از بین محسن ترکی، مسعود مرادی، هدایت اله ممبینی که داوران برگزیده ما هستند و کمک داوران برگزیده فوتبال ایران که رضا سخندان، حسن کامرانی فر، اسماعیل صفیری، حسین نجاتی و حیدر شکور هستند دو نفر را برای حضور در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب کنیم.

وی ادامه داد : کمیته داوران با احترام به مفاد اساسنامه پیشنهاد می کند از بین 7 داور، 9 کمک داور، 4 داور فوتسال و 4 داور فوتبال ساحلی که همگی بین المللی هستند 2 نفر به انتخاب خود آنها برگزیده شوند و در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شرکت کنند.

وی مسعود مرادی را یکی از سرمایه های داوری فوتبال ایران خواند و افزود: مشکلی از بابت حضور مرادی در مسابقات داخلی نیست و تا به امروز دیدارهای حساسی چون ابومسلم - پرسپولیس را سوت زده است. تا به امروز گزارش بازی ها و عملکرد مرادی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرده ایم و قرار است در جلسه کمیته داوران AFC که در ماه نوامبر برگزار می شود در خصوص بازگشت مجدد وی به جمع داوران برگزیده آسیا تصمیم گیری شود.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص اختلاف نظر با کمیته فوتسال با تاکید براین نکته که کمیته داوران هیچ گونه مخالفتی در جهت اعزام داوران فوتسال به مسابقات بین المللی ندارد، افزود: کمیته فوتسال برای اعزام 2 داور به تورنمنت های برزیل و مجارستان اعلام آمادگی کرده بود که ما در نامه ای از این اظهار لطف آنها تشکر کردیم و 2 داور به نام های علیرضا رجبی و علیرضا پورافشار که جزو داوران بین المللی فوتسال ایران هستند را به این کمیته معرفی کردیم.

وی با اشاره به این نکته که اعضای کمیته فوتسال از متن اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال بی خبرند، خاطر نشان کرد : در حالی که اساسنامه جدید و قدیم فدراسیون فوتبال تاکید دارد انتخاب داوران در تمام مسابقات و در همه رده ها برعهده کمیته داوران است اما کمیته فوتسال بر خلاف اساسنامه، اقدام به انتخاب داوری برای اعزام به مسابقات برزیل کرده که این حرکت مورد تایید ما نیست.

عنایت ضمن تاکید بر این نکته که هیچ کمیته ای حق دخالت در کار کمیته داوران فدراسیون فوتبال را ندارد، افزود : کمیته داوران هیچ اختلافی با منوچهر نظری ندارد. او از داوران مطرح فوتسال کشور است اما با توجه به اینکه تا دی ماه سال جاری نمی تواند در سطح بین المللی قضاوت کند بهتر است داوری چون علیرضا رجبی به برزیل اعزام شود که تا به امروز حضور در مسابقاتی با این سطح را تجربه نکرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه کمیته فوتسال با فرافکنی در این خصوص طوری عمل کرد که داوران زحمتکش فوتسال کشور خود را مقابل کمیته داوران احساس کردند در حالی به هیچ عنوان با این قشر از جامعه داوری مخالف نیستیم و خواهان رشد آنها همپای داوران فوتبال هستیم.

رئیس کمیته داوران در خصوص حضور محسن قهرمانی در فهرست داوران بین المللی فوتبال کشورمان گفت: قهرمانی حداقل نمره مورد نظر فیفا برای قضاوت در سطح بین المللی را کسب کرده و اینکه بتواند در فهرست داوران بین المللی فوتبال ایران قرار گیرد بسته به معدل امتیازات وی در زمینه های عملکرد داوران درمسابقات داخلی، تسلط به زبان انگلیسی، موفقیت درتست بدنی و همکاری با کمیته داوران فدراسیون فوتبال است.