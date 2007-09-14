به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در دو مصاحبه جداگانه با شبکه های 3 و 4 تلویزیون انگلیس که به طور زنده پخش شد، همچنین تبلیغات آمریکا و انگلیس مبنی بر دخالت ایران در عراق را ادعایی بی اساس دانست و تصریح کرد: لندن و واشنگتن به تجاوز علیه ملت عراق متهم هستند و اگر بخواهند شکست های خود در عراق را به حساب دیگران بگذارند، باز هم شکست می خورند .

دکتر احمدی نژاد افزود: خوشبختانه امروز دولت انگلیس شرایط را زودتر درک کرده و خارج شدن از بصره اقدامی مثبت از سوی دولت انگلیس تلقی می شود .

رئیس جمهور با بیان اینکه دو ملت ایران و عراق دارای سابقه تمدنی و فرهنگ مشترک و دوستی ، مودت و حتی خویشاوندی هستند ، گفت: ملت و دولت ایران بیشترین صدمات را از ناامنی در عراق متحمل می شوند و به همین دلیل همواره خواهان امنیت در عراق هستیم .

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد : مردم عراق ملتی بزرگ ، متمدن، شجاع ، منسجم و ضد اشغالگر هستند و برای دفاع از خود به ایران نیاز ندارند .

رئیس جمهور با اشاره به روابط بسیار خوب ایران با همه گروه ها و اقشار عراقی از جمله کردها، سنی ها و شیعیان گفت: مشکل آمریکا و انگلیس در عراق نداشتن رابطه خوب با گروه های عراقی است، زیرا مهمان ناخوانده هستند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره آماده کمک به حل مشکلات عراق است، تاکید کرد: بهترین راه حل برای خروج اشغالگران از بن بست در عراق، خروج از این کشور است .

رئیس جمهور افزود: ایران در صورت درخواست عراق آماده مذاکره در خصوص مسایل این کشور با آمریکا است .

دکتر احمدی نژاد در ادامه این گفت و گو در پاسخ به سوالی درباره پرونده هسته ای ایران تصریح کرد : موضوع هسته ای ایران بسیار روشن است و ما به عنوان عضو، طبق مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده ایم اما از حقوق خود در قالب آژانس بهره مند نبوده ایم .

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت : علت سیاسی شدن مساله هسته ای ایران دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران است .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر مبانی اعتقادی با بمب اتمی مخالف است ، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم امروز بمب هسته ای و سلاح های کشتار جمعی از نظر سیاسی کاربردی ندارد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی گفت: همه فعالیت های ایران در زمینه دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای زیر نظر آژانس است اما کدام کشور همه این اقدامات را کرده است .

دکتر احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را اشغالگر و نامشروع می داند، تصریح کرد: ما برای رژیم صهیونیستی راه حل انسانی داریم و آن برگزاری رفراندوم همگانی برای همه فلسطینیان است .

رئیس جمهور با بیان اینکه اتحاد جماهیر شوروی نیز محو شد اما این امر بدون جنگ بود ، یادآور شد: رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که فلسفه وجودی ندارد، اشغالگر است . این رژیم ظلم و کشتار می کند، دارای فرهنگ و تمدن نیست و فقط به قدرت نظامی متکی است و بر این اساس ادامه حیات نخواهد داد.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به سوال های مطرح شده از سوی وی به عنوان یک استاد دانشگاه در زمینه هولوکاست ، گفت: به جای آنکه به سوالات مطرح شده، پاسخ داده شود، علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کردند اما اگر هولوکاست واقعیت تاریخی است، باید اجازه داد که درباره آن تحقیق شود .

وی با بیان اینکه ممکن است با انجام تحقیقات، مسایل جدیدی در زمینه هولوکاست روشن شود ، تاکید کرد: اجازه ندادن برای تحقیق در زمینه هولوکاست، مشکوک است.

رئیس جمهور همچنین محل اتفاق هولوکاست را دومین سوال در این زمینه برشمرد و خاطر نشان کرد : اگر هولوکاست در مکانی غیر از سرزمین فلسطین اتفاق افتاده ، مردم فلسطین که گناهی ندارند؛ پس چرا باید آواره و کشته شده و چرا باید سرزمین آنها اشغال شود؟

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد : در صورتی که درباره مساله فلسطین در اروپا رفراندوم شود، مشخص خواهد شد که مردم اروپا با نظر ملت ایران در این خصوص موافق هستند .

رئیس جمهور افزود : جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری سازمان های بین المللی این رفراندوم را برگزار کند .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه برخی سیاستمداران آمریکایی در هر جا که با عقل محکوم می شوند ، جنگ طلبی می کنند، تصریح کرد: با این منطق نمی توان دنیا را اداره کرد، زیرا منطقی شکست خورده است و به همین دلیل امکان حمله به ایران منتفی است .

رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردیم که گذشته را فراموش کرده و آماده برقراری رابطه دوستانه با همه کشورها از جمله اروپایی ها هستیم اما تحمیل را نمی پذیریم.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه ما همانگونه که از کشته شدن عراقی ها ناراحت می شویم، از کشته شدن سربازان انگلیسی در عراق هم متاثر می گردیم، تاکید کرد : معتقدیم می تواند اشغالگری و کشتار نباشد و به جای آن دوستی و صلح برقرار باشد.