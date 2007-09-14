دستیابی به اهداف کلان ورزش کشور با بودجه کنونی امکانپذیر نیست

علی کفاشیان با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: ورزش کشوربرای حفظ وضعیت موجود وجایگاه کنونی خود دربین کشورهای آسیایی(رده ششم) به 10میلیارد و برای رشته ‌هایی که شانس حضور در المپیک را دارند به 6 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد درحالیکه مجموع بودجه سال جاری کمیته ملی المپیک 17 میلیارد تومان است و با این بودجه نمی توان برای کسب جایگاههای بهتر در آسیا برنامه ریزی داشت .

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآورشد : امسال با توجه به اینکه پیش درآمدی برای حضوردرالمپیک چین محسوب می شود، سال بسیارحساسی پیش روی ورزش کشورقرار دارد و ازهمین رو باید در آماده سازی رشته هایی که شانس حضور و یا مدال آوری در المپیک را دارند با دقت نظر و برنامه ریزی مناسب برای این مسابقات آماده شوند و قهرمانان با آرامش و تمرکزکافی خود را به بالاترین کیفیت فنی و روحی برای حضور دراین مسابقات برسانند و کمیته ملی المپیک درفاصله باقی مانده تا این مسابقات وظیفه و مسئولیت سنگین و حساسی را برعهده خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت های دولت کسری بودجه برای حضور قدرتمند در بازیهای المپیک سال آینده و بازیهای آسیایی در اختیار کمیته المپیک قرار گیرد تا بتوان برپایه آن برای ورزش کشورهدفگذاری متناسبی داشت.