قهرمانی از هفته ششم لیگ برتر قضاوت می کند

مسعود عنایت با تایید این خبردرگفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت : محسن قهرمانی به دلیل آسیب دیدگی درتست کمیته داوران که روز 17 مردادماه برگزارشد همپای دیگر داوران در تست داوری پیش از آغاز مسابقات لیگ برترشرکت نداشت.

وی ادامه داد: در دومین مرحله تست گیری از داوران، قهرمانی توانست حد نصاب های لازم برای حضور درمسابقات لیگ برتر را به دست آورد و از همین رو وی ازهفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر جزو داوران ما خواهد بود .

رئیس کمیته داوران درعین حال تاکید کرد که قهرمانی هنوز نتوانسته نمره مورد نظربرای حضور درفهرست داوران بین المللی فوتبال ایران را به دست آورد.

عنایت دراین باره افزود: درتستی که از داوران به عمل آمد درصورتی که هر داورمی توانست نمره 20 را از آن خود کند جواز قضاوت درلیگ برتر را کسب می کرد و کسب نمره بالای 24 درحکم انتخاب آن داور درجمع داوران بین المللی تلقی می شد. قهرمانی دراین تست نمره 20 را کسب کرد و تنها می تواند درمسابقات لیگ برتر داوری کند.

عنایت در ادامه با اشاره به معیارهای انتخاب داوران و کمک داوران بین المللی گفت: ازمعدل نمره عملکرد داوران درمسابقات داخلی، تسلط به زبان انگلیسی، موفقیت درتست بدنی و همکاری با کمیته داوران فدراسیون فوتبال به عنوان معیارهای انتخاب آنها برای قرار گرفتن در فهرست بین المللی محسوب می شود که مجموعا 100 نمره را شامل می شود.