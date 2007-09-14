روسیه گفتگو را تنها راه حل بحران لبنان دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "السکاندر سلطانف" فرستاده ویژه پوتین و معاون وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری گفت: ما عقیده داریم که زمان برگزاری گفتگو، بین لبنانی ها فرارسیده، زیرا راه دیگری جهت تضمین آینده لبنان وجود ندارد.

وی افزود: روسیه در این دوره سرنوشت ساز، در کنار لبنان است و امیدواریم که تمام طرف ها به تفاهم برسند.

سلطانف پنجشنبه شب پس از دیدار از سوریه، به بیروت سفر کرد. وی با امیل لحود رئیس جمهوری، فواد سنیوره نخست وزیر و نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرد.

لازم به ذکر است، رئیس پارلمان لبنان شب گذشته با تاکید بر پایبندی به طرح ابتکاری خود از واکنش جناح حاکم بر این کشور ( 14 مارس) به این طرح ابراز تاسف کرد و آن را توهین به ملت لبنان قلمداد کرد.



نبیه بری با تاکید بر پایبندی به سخنان اخیرش در بعلبک، تصریح کرد: بیانیه گروه 14 مارس در واقع پیام تسلیت به ملت لبنان است.

وی درتاریخ 31 ماه گذشته میلادی(9 شهریور) درمراسمی که دربعلبک به مناسبت فرا رسیدن بیست ونهمین سالروز ربوده شدن امام موسی صدر برگزارشد، پیشنهاد داد: گروه های مخالف با دولت سنیوره تا پیش ازبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری از خواسته خود یعنی تشکیل دولت وحدت ملی دست بردارند و درمقابل رئیس جمهوری لبنان براساس حد نصاب دوسوم اعضای پارلمان لبنان یعنی رئیس جمهوری مورد توافق همه گروه ها انتخاب شود.

جناح اکثریت پارلمان لبنان (14 مارس ) نیز پس از تشکیل جلسه ای در منزل "امین الجمیل" رئیس جمهوری اسبق لبنان در شرق بیروت با صدور بیانیه از اصل توافق که نبیه بری در ابتکار خود خواستار شده است، استقبال کرد.