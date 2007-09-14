فاز اول بازسازی سنگلج آغاز شده است

اتابک نادری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از حدود 10 روز پیش فاز اول مرمت تالار که مربوط به بخش اداری می‌شد آغاز شده و دیوارکشی‌های جدید در حال انجام است که حدود 15 روز دیگر این مرحله به پایان می‌رسد."

وی ادامه داد: "نمایش "رویاهای رام‌نشده" سیاوش طهمورث بعد از سه اجرا به پایان می‌رسد. فاز دوم مرمت و تعمیرات تالار بعد از آن شروع و در این فاز کف صحنه، سالن و صندلی‌ها مرمت می‌شود. بعد از انتقال بخش اداری به طبقه دوم تغییرات و فضاسازی در لابی، بوفه و گیشه و فضای بیرونی تالار انجام خواهد شد. همچنین در حال خرید امکانات نور و صدا برای سالن نمایش هستیم."

مدیر تالار سنگلج درباره مدت زمان تعمیرات تالار یادآور شد: "بحث این بود که حدود دو ماهه این کار تمام شود، ولی چون موضوع تعمیر و مرمت در میان است مواردی پیش می‌آید که از قبل پیش‌بینی نشده، مانند شکستگی تیرهای چوبی سقف که هنگام مرمت بخش اداری با آن مواجه شدیم و خوشبختانه برطرف شد. به همین دلیل نمی‌توانیم زمان‌بندی خاصی را مد نظر قرار دهیم."

نادری هنرمندانی چون داریوش ارجمند ، داود فتحعلی‌بیگی، اسماعیل خلج و عباس اقسامی را داوطلب اجرا در تالار سنگلج اعلام کرد که شورای انتخاب آثار در حال تصمیم‌گیری برای نوبت اجرایی این گروههاست. به گفته وی، بازگشایی تالار سنگلج با جشن 42 سالگی این تالار و اجرای یکی از این گروهها همراه خواهد بود.