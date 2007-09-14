گرجستان شمار نظامیان خود را در عراق کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کزراشویلی" وزیر دفاع گرجستان در نشست خبری گفت: نیروهای نظامی ما براساس توافق با آمریکا، تا پایان تابستان سال آینده میلادی از 2 هزار نفر به 300 نفر می رسد.

وی تصریح کرد که این کاهش نیرو از مدت ها قبل، پیش بینی شده بود و نشان دهنده تغییر سیاست گرجستان درعراق نیست.

این درحالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که شمار 21 هزار و 500 نفر از نیروهای آمریکایی در عراق تا اواسط سال 2008 میلادی از این کشور خارج می شوند.

گرجستان چهار میلیون و 700 هزار جمعیت دارد و در جنوب روسیه قرار گرفته است. این کشور روابط تنگاتنگی با کشورهای غربی دارد و خواستار پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.