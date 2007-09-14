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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۵۵

گرجستان شمار نظامیان خود را در عراق کاهش می دهد

گرجستان شمار نظامیان خود را در عراق کاهش می دهد

گرجستان امروز اعلام کرد که شمار نیروهای خود در عراق را تا پایان تابستان 2008 میلادی از 2 هزار نفر به 300 نفر کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کزراشویلی" وزیر دفاع گرجستان در نشست خبری گفت: نیروهای نظامی ما براساس توافق با آمریکا، تا پایان تابستان سال آینده میلادی از 2 هزار نفر به 300 نفر می رسد.

وی تصریح کرد که این کاهش نیرو از مدت ها قبل، پیش بینی شده بود و نشان دهنده تغییر سیاست گرجستان درعراق نیست.

این درحالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که شمار 21 هزار و 500 نفر از نیروهای آمریکایی در عراق تا اواسط سال 2008 میلادی از این کشور خارج می شوند.

گرجستان چهار میلیون و 700 هزار جمعیت دارد و در جنوب روسیه قرار گرفته است. این کشور روابط تنگاتنگی با کشورهای غربی دارد و خواستار پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

کد مطلب 551942

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