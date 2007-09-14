پنج نفر می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمر پوتین امروز جمعه در دیدار با شرکت کنندگان در باشگاه بین المللی "والدای" گفت که از ابتدا تصور نمی کرد که دولت، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری تغییر یابد.

روز چهارشنبه و در پی پذیرش استعفای فرادکف از سوی پوتین،ویکتور زوبکف رئیس سازمان فدرال نظارت مالی این کشور از سوی رئیس جمهوری برای احراز نخست وزیری به مجلس معرفی شد و دوما نیز امروز به وی رای اعتماد داد.

رئیس جمهور روسیه گفت: "بر اساس پیش بینی من چنین سناریویی ممکن بود تا ماه مه 2008 رخ ندهد و من می خواستم اوضاع طبق چنین سناریویی پیشرفت کند".

پوتین افزود: "متاسفانه اعضای دولت، پیش از هر چیز انسان هستند. به نظر من آنها امروز از روند کار خود کاسته اند و بیشتر به این فکر می کنند که سرنوشت شخصی آنان پس از انتخابات چگونه خواهد بود".

رئیس جمهوری روسیه در ادامه همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه و جانشین خود اظهار داشت که در پست ریاست جمهوری که انتخابات آن در ماه مارس 2008 برگزار می شود، پنج نفر می توانند مدعی باشند.

وی بدون اشاره به نام این پنج نفر، گفت: "یک تا یک سال و نیم پیش بحث هایی مطرح بود مبنی بر اینکه هیچ کس را نمی توان انتخاب کرد. اکنون حداقل پنج نفر هستند که می توانند مدعی ریاست جمهوری باشند و انتخاب شوند".

وی با اشاره به زوبکف افزود: خوب است که یک نفر دیگر هم پیدا شد و مردم روسیه می توانند از بین چند نفر انتخاب کنند".

امروز دوما با 381 رای موافق، 47 رای مخالف و 8 رای ممتنع به زوبکف رای اعتماد داد تا بدین ترتیب وی نهمین نخست وزیر کشور در تاریخ نوین روسیه از سال 1992 محسوب شود.

بر اساس قانون اساسی روسیه، رئیس جمهوری باید حکم انتصاب زوبکف را به عنوان نخست وزیر امضا کند و زوبکف نیز به نوبه خود طی 2 هفته باید پیشنهاد خود را در باره ساختار قوه مجریه به رئیس جمهور ارائه نماید.

وی همچنین باید نامزدی معاونین و وزرای کابینه را به ولادیمیر پوتین ارائه دهد.