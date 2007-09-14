حمایت های رئیس جمهوری از ورزش مهم و حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتررضا قراخانلو با بیان این مطلب تاکید کرد : فدراسیون های ورزشی موظف هستند درنشست هایی که با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان سازمان برگزارمی کنند، مشکلات مالی خود را به صورت شفاف وکتبی ارائه دهند.

رئیس کمیته ملی المپیک افزود : گفتن صریح و شفاف مشکلات مالی فدراسیون ها به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی باعث می شود تا ریاست جمهوری با این مشکلات آشنا شود و با توجه به لطفی که دکتر احمدی نژاد به ورزش و ورزشکاران دارند قطعا به آنها رسیدگی خواهند کرد.



وی ادامه داد : روسای فدراسیون ها نباید بنشینند و ازکمیته ملی المپیک توقع داشته باشند تا مشکلات مالی آنها را برطرف کند. فدراسیون های ورزشی می بایست صحبت های خود را به صورت کتبی نوشته و به سازمان تربیت بدنی انتقال دهند تا به کمبود اعتبارات رسیدگی شود.



دکترقراخانلو تصریح کرد : درمقطع کنونی که فدراسیون های ورزشی درصدد کسب سهمیه المپیک هستند حمایت مالی ریاست جمهوری بسیارمهم وحیاتی است. در این بین فدراسیون هایی موفق خواهند بود که ضمن کسب سهمیه المپیک بتوانند برنامه و تقویم سالانه خود را به مرحله اجرا درآورند.