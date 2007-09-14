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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۱۶

تاکید آلمان بر ادامه حضور نظامی خود در افغانستان

تاکید آلمان بر ادامه حضور نظامی خود در افغانستان

وزیر دفاع آلمان بر ادامه حضور نظامیان کشورش در افغانستان با وجود فشارها و تهدیدهای گروه تندروی طالبان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"فرانتس یونگ" در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت : هیچ گونه جای شکی در این باره وجود ندارد که ما در افغانستان باقی خواهیم ماند.

وی افزود: من متقاعد شده ام که طالبانی ها از بحث های میان ما در زمینه طولانی شدن ماموریت نظامی آلمان در افغانستان مطلع هستند.

یونگ خاطرنشان کرد: من مطمئنم که حملات اخیر طالبان علیه سربازان ما در ماه مه در ارتباط با ماندن آلمان در افغانستان بوده است.

وزیر دفاع آلمان گفت: ما قصد داریم 195 مامور پلیس اتحادیه اروپا را تا پایان سال به افغانستان اعزام کنیم و هدف ما تشکیل 70 هزار سرباز و  80 هزار مامور پلیس در این کشور است.

آلمان سه هزار نظامی را در چارچوب نیروی ایساف( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان) به افغانستان اعزام کرده که اغلب آنان در شمال این کشور مستقر هستند.

کد مطلب 551947

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