تاکید آلمان بر ادامه حضور نظامی خود در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر،"فرانتس یونگ" در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت : هیچ گونه جای شکی در این باره وجود ندارد که ما در افغانستان باقی خواهیم ماند.

وی افزود: من متقاعد شده ام که طالبانی ها از بحث های میان ما در زمینه طولانی شدن ماموریت نظامی آلمان در افغانستان مطلع هستند.

یونگ خاطرنشان کرد: من مطمئنم که حملات اخیر طالبان علیه سربازان ما در ماه مه در ارتباط با ماندن آلمان در افغانستان بوده است.

وزیر دفاع آلمان گفت: ما قصد داریم 195 مامور پلیس اتحادیه اروپا را تا پایان سال به افغانستان اعزام کنیم و هدف ما تشکیل 70 هزار سرباز و 80 هزار مامور پلیس در این کشور است.

آلمان سه هزار نظامی را در چارچوب نیروی ایساف( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان) به افغانستان اعزام کرده که اغلب آنان در شمال این کشور مستقر هستند.