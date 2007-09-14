مخالفت سوسیال دموکرات های اروپا با سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که به امضای رهبران حزب سوسیال دموکرات شش کشور جمهوری چک، اتریش، آلمان، لهستان، اسلوونی و اسلواکی رسید، آمده است:" ما نگران تصمیم آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا هستیم، زیرا اکثریت مردم ما مخالف آن هستند".

در این بیانیه که در پراگ - پایتخت چک - منتشر شد، آمده است : از آنجایی که این مسئله ای مهم است و بر امنیت کل اتحادیه اروپا تاثیر می گذارد تصمیم برای استقرار این سامانه باید به طور یکجانبه و یا چند جانبه اتخاذ شود.

در بیانیه سوسیال دموکرات ها،همچنین از اتحادیه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شورای ناتو- روسیه خواسته شده است تا در این امر و گفتگوهای مربوط به دفاع موشکی دخالت کنند.

گفتنی است که نمایند سوسیال دموکرات مجارستان تنها نماینده دعوت شده به کنفرانس پراگ بود که ازاستقرار این سامانه دفاع کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به بهانه مقابله با تهدیدات ایران، به دو کشور لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک جمهوری چک مستقر کند، اما روسیه تاکید دارد هدف این سیستم کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

در خبری دیگر اعلام شد که مخالفان استقرار طرح سپر دفاع ضد موشکی قصد دارند 20 اکتبردر منطقه ای در جمهوری چک که قرار است راداری در آنجا مستقر شود، گردهم آیند.



برگزارکنندگان این گردهمایی، آن را نوعی همبستگی با شهرداران منطقه اعلام کرده اند و قرار است هیئتهایی از کشورهای انگلیس، پرتغال، مجارستان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، بلژیک، آلمان، سوئد، و آمریکا در این گردهمایی شرکت کنند.