دستگیری 33 تروریست / حمله انتحاری در نزدیک شهر بیجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا امروز در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد: نیروهای آمریکایی 10 تروریست ازجمله دو زن را کشتند و همچنین 33 تن دیگر را طی عملیاتی با هدف ضربه زدن به گروه القاعده در مناطق مختلف عراق دستگیر کردند.

خبر دیگر اینکه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: یک عامل انتحاری با منفجر کردن یک دستگاه خودرو در روستای الحجاج در نزدیکی شهر بیجی منجر به کشته شدن 7 پلیس عراقی شد.

این حمله درحالی صورت گرفت که نیروهای پلیس مستقر درپست ایست و بازرسی در روستای الحجاج به این دستگاه کامیون شک کردند و درصدد تفتیش آن برآمدند که راننده این دستگاه کامیون خود را منفجرکرد و به دنبال آن، همه پلیس های مستقر درآن مکان کشته شدند.

بیجی یکی از شهرهای مهم شمال عراق به شمارمی آید که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق درآن قرار دارد.

یک افسردر پلیس کرکوک واقع در 255 کیلومتری شمال بغداد نیز اعلام کرد: در حمله مسلحانه درحویجه در 50 کیلومتری غرب بغداد یک زن کشته و فرزندش زخمی شد.

در حله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد، یک سرباز عراقی در حمله مسلحانه کشته و یک سرباز دیگر زخمی شد؛ این حمله منزل سرهنگ "حسین علی" از ارتش عراق را هدف قرار داده بود.

ازالعماره نیز خبر می رسد که جسد یکی از افسران ارتش سابق عراق دراطراف این شهر پیدا شد. این نظامی روزگذشته در نزدیکی منزلش در مرکز شهر ربوده شده بود.

شبکه الجزیره درعین حال گزارش داد: ارتش آمریکا مقداری مواد منفجره و اسلحه درمسجدی در عراق کشف کرد.

همچنین در ارتباط با حادثه ترور رئیس شورای نجات عشایراستان الانبار، سه فرد مظنون دراین استان دستگیر شدند.